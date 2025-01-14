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鈺洲啟航輪完成抽除280噸殘油 化解海洋污染危機

2025/1/14 20:15（1/14 20:26 更新）
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中國籍貨輪「鈺洲啟航」（圖）擱淺在新北市野柳岬，在交通部航港局督促下，業者把握東北季風暫歇空檔，採分段、分次抽除殘油，14日下午終於完成抽油作業。（交通部航港局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月14日
中國籍貨輪「鈺洲啟航」（圖）擱淺在新北市野柳岬，在交通部航港局督促下，業者把握東北季風暫歇空檔，採分段、分次抽除殘油，14日下午終於完成抽油作業。（交通部航港局提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月14日
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（中央社記者王朝鈺、汪淑芬新北14日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，在航港局督促下，業者把握東北季風暫歇空檔，採分段、分次抽除殘油，今天下午完成作業，初估移除逾280噸殘油，化解海洋污染危機。

「鈺洲啟航」去年10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，預估船上殘油達290噸，外界憂心對海洋生態環境造成威脅。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，擱淺第一時間即以最嚴格標準，要求船東及P&I保險公司提出抽油計畫，並在現場成立前進指揮所，進行嚴密的污染防治及環境監測作業，且定期召開應變及工作會議緊盯抽油進度。

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航港局指出，除查明油料儲放位置，因應低溫環境，運用大功率抽油泵與加熱設備，並透過船體鑽孔及水下作業，克服部分油櫃已沒入水中，且有障礙物影響既有管道進出動線的條件限制，期間並曾動員東方風能公司的動態定位船舶支援吊掛機具作業，終於在今天完成殘油抽除作業，初估抽除逾280噸殘油。

航港局指出，後續已請船東及P&I保險公司，儘速提出「鈺洲啟航」殘貨及船體移除的整體計畫，並會同海保署及相關單位，審慎評估移除作業對海洋環境的影響，研議對環境與生態影響最低的移除方案。（編輯：李錫璋）1140114

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