馬祖海域貝里斯籍油輪疑觸礁 7人獲救1印尼籍船員不治
2025/1/25 17:16（1/25 17:47 更新）
（中央社記者潘欣彤連江縣25日電）貝里斯籍油輪「WEISENNO8」 油輪24日晚間疑因於馬祖海域觸礁，船體破損進水，並有8名印尼籍船員待救。海巡啟動陸海空救援，今天凌晨救出7名，1名船員因失足落海不治。
海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，海巡署第11巡防區指揮部於24日晚間9時許，通報馬祖海巡隊北竿三連嶼附近海上有不明目標滯留，經線上PP-10037艇查處發現，一艘貝里斯籍油輪「WEISENNO8」 疑似因觸礁，且船體破損進水情況緊急，船上有8名印尼籍人員待援。
海巡署金馬澎分署指出，隨即與第十一巡防區同步成立應變中心，除緊急增派PP-10072、PP-3586、PP-3522及CP-1052巡防艇馳援，並考量因夜間海象惡劣，能見度不佳，且事發地點位處淺礁區，同時申請空偵機前往吊掛，漏夜展開海空救援行動。
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今天凌晨3時許，該油輪上7名船員成功獲救，另1名船員則因失足落海，經巡防艇救起後，送至連江縣立醫院急救，仍搶救無效宣告死亡。
海巡署金馬澎分署表示，貝里斯籍油輪「WEISENNO8」疑似觸礁案，除將持續監控其海上動態與有無漏油等情事，後續也將配合福建連江地方檢察署、交通部航港局北部航務中心及連江縣政府，處理船舶移除及海面油污監控事宜。（編輯：林恕暉）1140125
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