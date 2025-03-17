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建輝輪基隆港漏油 航港局將開罰30萬元

2025/3/17 18:23（3/17 18:43 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）靠泊基隆港東10碼頭的建輝輪，昨天下午4時許因加注低硫重油操作不慎，約100公升重油外洩至港區水域。交通部航港局北部航務中心將依商港法規定，處船方新台幣30萬元罰鍰。

基隆港務分公司表示，船方於汙染發生立即委請水域油汙處理廠商拉設攔油索，防止油汙擴散，並配置3組人馬分別處理建輝輪周邊水域汙油。但昨晚港區風浪變大，導致部分油汙擴散至周邊船舶與碼頭，港務分公司深夜11時許啟動緊急應變處理作業，上午經巡視後確認油汙受控制，無進一步擴散。

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港務分公司指出，受油汙染船舶多集中於東8至東11碼頭聯興貨櫃場租賃碼頭有4艘，受影響而延後進港船舶有5艘，靠泊於東8碼頭的「德翔釜山輪」、東3碼頭「挪威天空號」均完成船身油汙清洗；另東11「雲明輪」預計今晚8時清洗完成，東9「德翔泗水輪」則預計明天上午10時完成清洗作業。

港務分公司指出，建輝輪船方已承認疏失，表示願意負責後續清理及賠償責任並出具相關切結書，建輝輪須經航港局確認適航性後才可出港，經昨天與與船方確認汙染事實後，檢具相關事證函送北部航務中心依法裁處。（編輯：孫承武）1140317

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