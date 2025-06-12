加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／異常逼近最近僅45公尺！日本巡邏機遭中國戰機尾隨
首頁 / 國際

萬海旺春輪18人獲救 配合調查暫時無法返鄉

2025/6/12 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯芒加羅12日專電）萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船上有18人獲救，目前他們正配合相關單位調查，暫時無法返鄉，預計會留在印度西南部城市芒加羅（Mangaluru）至少兩週。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船上有包括6個台灣人在內的22名船員。

事故發生後，有18人獲救，當中有含船長在內的4名台灣船員，這些人目前被安置在芒加羅。

中央社記者在芒加羅接觸未住院治療的旺春輪船員，他們身體情況看起來不錯，但不難發現驚魂未定，言談間也略顯焦慮、不安。

中央社記者詢問處理相關事宜的人士，對方表示，包括船長在內的船員，「都已經跟家人報過平安」，雖然「尊重船員個人意願」，但他們剛經歷這樣的大事，「可能暫時不適合受訪談這件事的始末」。

另一名處理相關事宜的人士告訴中央社記者，船員必須配合印度政府相關單位的調查，因此「暫時無法離開」，後續也有保險公司等民間單位要和所有獲救船員訪談，釐清相關情況，因此船員「可能得在這裡待上幾週」。

旺春輪上獲救的18名船員中，有6人受傷，目前都在芒加羅的醫院接受治療，其中3人傷勢較重，仍在加護病房，傷者沒有台灣人。

目前仍有4名船員下落不明，即便救援黃金72小時已過，但印度相關單位並未放棄，仍將持續搜索。

駐印度代表處在得知旺春輪發生意外後，第一時間向印度方面求援，讓該船人員能緊急獲得協助。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

駐印度代表處11日在社群媒體發文表示，駐印度代表處「代表台灣政府，感謝印度海軍及印度海巡隊協助滅火、搜救WAN HAI 503船員」。

另外，針對中國駐印度大使館將旺春輪船上6名台灣船員列為中國人員一事，駐印度代表處也在發文中駁斥，並明確表示「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，唯有台灣民選政府有權代表台灣人民」。（編輯：唐聲揚）1140612

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：