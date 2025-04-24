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萬海再斥資265億購船 明年起接34艘新船

2025/4/24 18:25
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（中央社記者江明晏台北24日電）萬海看好長期航運市場需求，今天公告擬斥資最高新台幣265億元，採購4艘1萬6000 TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪，萬海指出，2026年至2030年，預計接收新造船共34艘，新增運力38萬TEU。

萬海今天公告，分別向HD HYUNDAI SAMHO、SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES採購近1萬6000TEU甲醇雙燃料預備全貨櫃輪2艘，交易總金額合計約為7.4億至8.16億美元，折合新台幣約240.65億元至265.3億元。

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萬海說明，2025年有3艘1萬3000 TEU（20呎櫃）新造船舶下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶、退租高價租船，提升競爭力與優化船舶運行效率，並回應航運業ESG節能減排責任。

萬海指出，加上今天公告的4艘1萬6000 TEU訂單，估計2026年至2030年，萬海預計接收新造船共34艘，分別為7000 TEU船舶2艘、8700 TEU船舶20艘，包含附帶購入選擇權4艘，以及1萬6000 TEU船舶12艘，共計新增運力38萬TEU，顯示萬海持續看好長期航運市場需求。（編輯：黃國倫）1140424

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