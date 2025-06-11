陳傑憲婉拒芝加哥台灣日開球 無論戰況如何將全力專注球隊

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）有關陳傑憲的芝加哥台灣日開球風波，中職統一獅隊、陳傑憲經紀公司及主辦單位今天共同發表聲明表示，陳傑憲本人已經向主辦方表達不論後續戰況如何，皆婉拒這次開球邀約。

統一7-ELEVEN獅隊、仁茂國際行銷有限公司（陳傑憲經紀公司）與主辦單位Team Taiwan Foundation今天聯合說明表示，本次開球活動由美國正式立案的非營利組織Team Taiwan Foundation所主辦，該組織自成立以來即致力推動台灣文化交流與社群參與。

聲明表示，這次陳傑憲開球的活動邀約由該組織於去年底啟動，並於今年4月（即於中華職棒大聯盟排定補賽賽程前）完成3方共識並簽訂相關合約，並由該組織全權負責陳傑憲選手所有相關經費支出。

聲明中強調，此次活動並非由選手個人主動向該主辦單位爭取，是由主辦單位主動向球團與經紀公司提出邀請，後續由經紀公司與球團進行協商，在3方取得一致共識後，才安排此行程。基於活動安排的複雜性，3方於簽約之際即備有多種彈性方案，以配合戰況變化，並就實際情勢進行調整。

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聲明指出，近期經3方數度充分溝通、並經審慎評估，陳傑憲已主動表達，無論後續戰況如何，皆將婉拒出席此次芝加哥台灣日的開球邀約。基於對中華職棒大聯盟賽制以及觀賽球迷的尊重，陳傑憲將全力專注於球隊現階段戰力的維持與發揮。

獅隊球團表示，對於本次陳傑憲受邀擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓一事，引起各界不同聲音與討論，實非球團所願意看到的事，「我們也將深刻檢討，未來避免同樣事情再次發生。」（編輯：陳清芳）1140611