台南周氏蝦捲爆「吃剩油豆腐回鍋」 衛生局查出4缺失

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南知名餐飲「周氏蝦捲」發生店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，店家今天致歉說，涉事店員已不適任；衛生局緊急稽查，發現店家食品準則4項缺失，限期改善。

「周氏蝦捲」今天爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋後，衛生局緊急稽查，店家也坦承確有員工將顧客剩餘油豆腐放置鍋內，造成製備流程交叉汙染；衛生局表示，已責令7月2日前改善，若複查不合格，將依法處辦。

另外，衛生局抽查總店6月8日至10日監視器3片段，除10日民眾反映情事，未再發現類似情形，也尚未接獲民眾身體不適，已要求店家應提出補償方案。

衛生局同時查出店家作業環境未符合食品良好衛生規範準則，包括食材應離地放置，冰箱溫度未符合規定且應定期除霜，廚餘桶與一般食品應明顯區隔，也應避免製備流程交叉汙染4項缺失，限期改善。

「周氏蝦捲」董事長特助接受聯訪指出，涉事店員任職約4年至5年，非正職員工，也在內部管理層面有一些不恰當行為舉止，如今發生這件事，已無法再任用，將依勞基法處理。

董事長特助表示，「周氏蝦捲」各分店相當注重食品衛生，SOP也是一樣，未來將加強員工訓練及管理，也對涉事店員保留法律追訴權。

這起事件因由，有網友在網路發文，指稱目睹店員將隔壁桌吃剩油豆腐迅速倒回滷鍋，讓人傻眼，向店家反應、調閱監視器後，店長回電坦承此事。

店家則發表聲明說，店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」。

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「周氏蝦捲」源自於1965年，當時創辦人周進根原是辦外燴的總舖師，但外燴不是天天有生意，閒暇時就在安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜；1980年代再改為主賣蝦捲，以本身姓氏「周」為店號，取名「周氏蝦捲」。

資料顯示，「周氏蝦捲」涵蓋門市、餐廳體系及團膳體系等三大區塊，分店遍及台南、高雄、南投、台中等，也承接廠商團膳。（編輯：陳仁華）1140611