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食品廠過期粉圓銷日27噸 負責人判刑8月定讞

2025/6/3 11:37
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（中央社記者謝幸恩台北3日電）櫻馫興業涉出口過期粉圓半成品逾27公噸，獲利近320萬元，二審認為負責人呂友欽為減少損失、賺取貨款，漠視原料管理與消費者健康，依食安法判刑8月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國109年間適逢日本東京奧運，呂男為因應大量的珍珠粉圓訂單需求，向上游訂購原料並指示員工製作，再將其包裝後急速冷凍保存；產品有效日期自109年4月底起算2年，至111年4月底。

然而，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東奧延期，日本廠商未能如期指示出貨。疫情趨緩後，自111年5月5日至11月1日，呂男陸續將已過期珍珠粉圓至日本，銷售金額近新台幣320萬元。

一審高雄地方法院認為，呂男為減免己身損害及賺取貨款，仍分裝、販售過期粉圓至日本，已全數售完流通市面，出售對象涵蓋老、幼、體弱者在內的龐大消費客群，已構成情節重大足以危害人體健康之虞。

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一審考量，呂男犯後矢口否認，多所推託，未見悔意，態度不佳，並審酌本案犯罪規模及產品出口後隱存的健康危害風險等情狀，依食品安全衛生管理法「販賣、輸出逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪」，判處有期徒刑8月，並處櫻馫興業60萬元罰金，犯罪所得均沒收。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，呂男仍否認犯罪。二審認為，原審認事用法無違誤，量刑及沒收均無不當，據此駁回上訴，仍維持原判。經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1140603

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