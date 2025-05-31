疑爆食物中毒6人就醫 高市潤餅業者臉書：永久停業

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）高市橋頭區某潤餅店疑發生食物中毒，衛生局26、27日接獲3家醫院通報共6人出現腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀，目前4人住院中，感染源待釐清。潤餅業者今天在臉書宣布永久停業。

高雄市衛生局透過新聞稿表示，26日至27日間陸續接獲3家醫院通報共6名患者，都在25日下午吃了從橋頭區某餐飲店外帶的潤餅，陸續出現腹瀉、嘔吐、噁心、腹痛等腸胃不適症狀就醫。

衛生局指出，經調查當天共有同一公司，同事6名、同事家人1名，共7人食用後陸續出現症狀，截至目前為止就醫通報共6名，其中4人因腹瀉次數較多仍住院中，生命徵象皆穩定。

衛生局27日派員至潤餅店調查，當日店家未營業，衛生局致電請業者到店內接受稽查，但現場已無當日食餘，衛生局表示，抽驗熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體7件，感染病原採檢後現正釐清中。

衛生局表示，調查當日依「食品良好衛生規範準則」查察，針對作業現場冷藏冷凍未設置溫度紀錄表、電扇有灰塵、清潔用未專區分存放等缺失，令業者限期改善。

衛生局表示，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，當場已責令業者自27日起停業3日；若屆期未改善，將依「食品衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

根據衛生局新聞稿，業者在稽查時表示將自主停業1週；但今天業者在臉書（Facebook）上表示，今天起將永久停業，也謝謝此次的經驗，學到寶貴的一課。

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此次食安事件的當事人也在店家臉書上說，自己事後打了很多通電話，但都聯絡不到店家。店家回應，因近日未營業，且衛生局並未透露顧客個資，無法私下聯繫，因決定停業電話已停掉，將靜待檢驗結果。

衛生局提醒，消費者倘主張食物中毒，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。（編輯：李亨山）1140531