宜蘭火鍋店疑食物中毒63人不適 消費者廚師10人檢出諾羅病毒

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛生福利部疾病管制署今天公布宜蘭火鍋店疑似食物中毒案採檢結果，共採檢17個檢體，其中陽性個案包含5名發病民眾及5名廚師，均檢出諾羅病毒，詳細原因仍須進一步評估。

某知名連鎖火鍋店15日才剛插旗宜蘭羅東試營運，卻發生疑似食物中毒案。宜蘭縣衛生局22日指出，此案身體不適消費者已累計到63人，已向疾病管制署申請流行病學調查支援。

疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明，共採檢17個檢體，其中10個檢體檢驗結果為陽性，包含5名發病民眾，及3名內場、2名外場共5名店家廚師，均驗出諾羅病毒陽性，目前沒有檢出其他病原體。

曾淑慧表示，經疫調發現，這5名工作人員都沒有症狀；不過，除人體檢體外，也有採檢環境及食物等檢體，由衛生福利部食品藥物管理署與地方政府持續檢驗中，此外，也透過問卷了解發病民眾食用哪些食材。

曾淑慧說明，實際發生原因仍須進一步檢驗其他病原，並以疫調、環境與食品採檢等結果綜合評估，確認是否為諾羅病毒造成，以及造成感染的原因。

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至於國內腹瀉疫情，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，3月16日至22日國內腹瀉門急診就診共18萬6708人次，較前1週21萬3782人次下降12.7%，但仍為近5年最高。

郭宏偉指出，全國近4週共接獲176起腹瀉群聚通報案件，數量也下降；發生場所仍以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計107起，以檢出諾羅病毒104件、占97.2%為多。（編輯：管中維）1140325