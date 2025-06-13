印尼童出生就膽道閉鎖 台大活體肝臟移植助存活

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（中央社記者曾以寧台北13日電）印尼病童Sherlyn和David出生即患膽道閉鎖，才1歲多就得接受肝臟移植，輾轉到台灣台大醫院就醫，經漫長手術成功接受來自父母的活體肝臟移植。

2013年出生於印尼的女童Sherlyn，因出生即罹患膽道閉鎖，約1歲時就在馬來西亞接受葛西氏手術，無奈手術失敗，病況迅速惡化，被醫師宣告只剩下1個月生命。經由多方轉介及評估，Sherlyn與其母Mey在2014年到台灣求醫。

不料來到台大醫院時，Sherlyn的病況急轉直下，面臨多重器官衰竭、需要24小時洗腎及洗肝，更有8天必須依賴呼吸器，在加護病房連續搶救20天，智能發展及重要器官功能令家屬擔憂。所幸在台大醫療團隊專業照顧下，最終Sherlyn在經歷10小時手術後，成功接受母親捐贈的肝臟，重拾活力與健康。

得知Sherlyn案例後，印尼華僑Joko也主動聯繫台大醫院國際醫療中心，盼團隊救治自己同樣有膽道閉鎖的兒子David。當時年僅1歲多的David，在2016年順利接受來自父親的肝臟，不料David術後發生膽管狹窄，後續7個月陸續接受擴張手術，狀況才終於穩定。

台大醫院雲林分院外科部特聘主治醫師胡瑞恒今天在治療成果記者會上說明，台大醫院在1992年到2021年間，共完成174名未滿18歲小患者的肝臟移植手術，其中有8成以上都是膽道閉鎖等膽汁刺激性疾病，其餘包含先天性代謝疾病導致肝臟功能不正常，或是器官代謝問題等。

胡瑞恒說明，葛西氏手術是膽道閉鎖症的第一線治療，但僅1/3可達成長時間改善，另有1/3患者只能達成短時間改善，還有1/3孩子在手術後仍無法改善，必須在2歲以前接受移植；不過就算有改善，終究也需要在童年時或成年後接受肝臟移植。

然而嬰兒腹腔空間有限、合適捐贈者少之又少，身體結構也非常細小，連手術縫合用的線都細到無法用肉眼辨識，且術後照顧困難，需要多科別專家配合。台大醫院小兒部主治醫師陳慧玲表示，從術前患者反覆進出加護病房，到手術時外科醫師、麻醉醫師要在捐贈者和受贈者間忙碌，捐贈完也要處理排斥、感染等問題，就像在跑3場團體馬拉松。

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印尼籍在台代訓醫師Trianingsih指出，目前在印尼首都雅加達的醫院已有活體肝臟移植成功案例，但自己所在的醫院，雖然去年也完成2件肝臟移植，患者仍在3個月後離世，打算明年再繼續努力；很感謝台大醫院，不僅救了2個孩子的命，也給了他們家庭希望，更盼台灣與印尼間的合作可以繼續持續下去。

台大醫院表示，自2005年成立國際醫療中心，積極推動國際醫療服務與人道援助；2018年起更承接衛生福利部「新南向政策」醫療推廣任務，深化與東南亞地區的醫療交流合作。Sherlyn與David的成功案例，即是台灣醫療技術輸出與國際信賴的最佳證明，更是Taiwan Can Help理念的溫暖實踐。（編輯：張雅淨）1140613