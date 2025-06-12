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晚間影音新聞／異常逼近最近僅45公尺！日本巡邏機遭中國戰機尾隨
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中國打壓新聞自由日益嚴重 無國界記者推出中文網

2025/6/12 18:22（6/12 18:50 更新）
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無國界記者10日宣布推出中文版網站。（圖取自無國界記者官網網頁rsf.org）
無國界記者10日宣布推出中文版網站。（圖取自無國界記者官網網頁rsf.org）
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（中央社記者吳柏緯台北12日電）因應中國對新聞自由的打壓以及獨立資訊來源減少，「無國界記者」宣布推出中文版網站，讓中文使用者能取得世界各地新聞自由狀況的可靠資訊，同時呼籲國際社會增加對中國政府施壓，終止侵犯新聞自由，並釋放遭不當監禁的記者。

無國界記者（RSF）官網10日發布公告，說明在法文、英文、西班牙文、葡萄牙文、阿拉伯文和波斯文版本後，推出中文網，為全球超過10億的中文使用者提供資訊。

公告指出，中文網站是無國界記者全球戰略的一環，記錄政府侵犯新聞自由的行為、支援遭受威脅的記者並繞過審查機制，讓14億中文使用者可取得相關資訊。

無國界記者呼籲，國際社會必須加強動員以配合這些行動，且須增加對中國政府施壓，「迫其終止系統性侵犯新聞自由的行為，並釋放所有遭不當監禁的記者」。

無國界記者組織秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）表示，中文受眾獲取自由獨立資訊的途徑不斷減少，中文網站的推出因此更為重要。

他說，自中國國家主席習近平在2012年上台以來，中國政府持續強化以「防火長城」為代表的審查機制，並加大在全球的宣傳力度。因此，中國目前的2025年無國界記者世界新聞自由指數排名接近墊底，在180國名列第178。中國目前至少已關押123名記者和媒體工作者，其監禁媒體專業人員數仍高居全球之首。

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無國界記者中文網的推出正值中國資訊獨立來源減少之際，美國之音（VOA）和自由亞洲電台（RFA）廣泛報導中國政府侵犯人權的行為，但由於川普政府大規模裁員與停止資助，這兩間美國公共廣播機構如今可能遭到關閉。4月時，自由亞洲電台停播其中文和藏語廣播，在中國獲取自由資訊的途徑因此進一步縮限。

除以中文提供資源，無國界記者也讓33個過去遭封鎖的新聞網站可在中國境內存取。（編輯：楊昇儒）1140612

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