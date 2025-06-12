熱帶低壓估晚間登陸 中南部、東半部防豪雨大雨

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，熱帶低壓預估今晚8時前後，從花蓮進入台灣陸地，明天凌晨出海；至14日清晨，全台易有短延時強降雨，南部局部大雨或豪雨，中部、東半部地區及北部山區局部大雨。

交通部中央氣象署今天持續更新熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1002百帕，下午在北緯22.3度，東經121.7度，即在台東東南方80公里的海面上，以時速30公里速度向北北西移動。

預報員林定宜告訴中央社記者，預估熱帶低壓今天晚間8時前後會從花蓮進入台灣，明天凌晨於台灣北部或台灣海峽出海；由於進入陸地後會快速減弱，不排除在台灣上空降為一般的低氣壓。

林定宜表示，今晚至14日清晨，熱帶性低氣壓影響及西南風增強，全台易有短延時強降雨、並有陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東半部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。由於水氣偏多，各地高溫約攝氏28至31度，低溫約25、26度，未下雨時偏悶熱。

林定宜指出，14日白天至18日，西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；19日起至22日，太平洋高壓增強，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，轉為高溫炎熱的天氣。

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林定宜提醒，今晚至明天，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣周圍各縣市沿海，以及除金門之外各離島有較強陣風；15日之前南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生。

林定宜提到，今年編號第1號颱風蝴蝶約在鵝鑾鼻西南西方1300公里海面上，持續朝海南島移動，預估未來將穿過海南島後、往廣東、廣西一帶前進。目前預估未來10天沒有其他熱帶系統發展。（編輯：管中維）1140612