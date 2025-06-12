加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／異常逼近最近僅45公尺！日本巡邏機遭中國戰機尾隨
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

熱帶低壓估晚間登陸 中南部、東半部防豪雨大雨

2025/6/12 18:04（6/12 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象署表示，全台12日晚間至14日清晨易有短延時強降雨，南部應防局部大雨或豪雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署表示，全台12日晚間至14日清晨易有短延時強降雨，南部應防局部大雨或豪雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，熱帶低壓預估今晚8時前後，從花蓮進入台灣陸地，明天凌晨出海；至14日清晨，全台易有短延時強降雨，南部局部大雨或豪雨，中部、東半部地區及北部山區局部大雨。

交通部中央氣象署今天持續更新熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1002百帕，下午在北緯22.3度，東經121.7度，即在台東東南方80公里的海面上，以時速30公里速度向北北西移動。

預報員林定宜告訴中央社記者，預估熱帶低壓今天晚間8時前後會從花蓮進入台灣，明天凌晨於台灣北部或台灣海峽出海；由於進入陸地後會快速減弱，不排除在台灣上空降為一般的低氣壓。

林定宜表示，今晚至14日清晨，熱帶性低氣壓影響及西南風增強，全台易有短延時強降雨、並有陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東半部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。由於水氣偏多，各地高溫約攝氏28至31度，低溫約25、26度，未下雨時偏悶熱。

林定宜指出，14日白天至18日，西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；19日起至22日，太平洋高壓增強，各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，轉為高溫炎熱的天氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林定宜提醒，今晚至明天，熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣周圍各縣市沿海，以及除金門之外各離島有較強陣風；15日之前南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生。

林定宜提到，今年編號第1號颱風蝴蝶約在鵝鑾鼻西南西方1300公里海面上，持續朝海南島移動，預估未來將穿過海南島後、往廣東、廣西一帶前進。目前預估未來10天沒有其他熱帶系統發展。（編輯：管中維）1140612

圖為熱帶性低氣壓路徑潛勢預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
圖為熱帶性低氣壓路徑潛勢預測圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
延伸閱讀
中橫公路豁然亭路段坍方 關原至天祥段13日搶通熱帶低氣壓豪雨 甲仙工務段不排除封閉南橫兩路段花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
林定宜
中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成氣溫回升入夜雨勢趨緩 下週可能有熱帶擾動續觀察
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
花蓮台東豪雨特報 宜蘭屏東局部大雨
37
更多編輯台推薦新聞：