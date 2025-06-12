中橫公路豁然亭路段坍方 關原至天祥段13日搶通

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受地震及降雨影響，中橫公路台8線157.7公里處豁然亭路段，今天下午2時許發生坍方落石阻斷交通，公路局緊急封閉搶修，預計明天中午12時搶通，中橫公路關原至天祥路段暫時封閉。

昨天晚間東部發生規模6.4地震，加上熱帶低壓降雨影響，中橫公路豁然亭路段今天下午2時許發生坍方，上邊坡掉落石塊阻斷交通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段立即派員前往搶修，因現場持續有坍方落石，且天候視線不佳，搶修人員、機械於現場待命，待落石狀況趨緩後進場搶修。

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太魯閣工務段指出，關原至天祥（台8線114.6公里處至167.4公里處）今天下午2時30分只出不進，預計明天中午12時搶通。

另外，公路局東分局指出，氣象署針對花蓮地區發布大雨特報，蘇花路廊晚間可能有短時大雨情形，已成立緊急應變小組，於沿線進駐搶災機具及警戒人員，台9線和仁至崇德段、台9丁和中至和仁段夜間不排除預警性道路封閉。（編輯：蕭博文）1140612