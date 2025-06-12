加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年
首頁 / 生活

中橫公路豁然亭路段坍方 關原至天祥段13日搶通

2025/6/12 15:13（6/12 16:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受地震及降雨影響，台8線中橫公路157.7公里處豁然亭路段12日下午出現坍方，交通中斷，公路局已緊急封閉搶修中，目前中橫公路關原至天祥路段暫時封閉。（公路局東區養護工程分局提供）中央社記者張祈傳真 114年6月12日
受地震及降雨影響，台8線中橫公路157.7公里處豁然亭路段12日下午出現坍方，交通中斷，公路局已緊急封閉搶修中，目前中橫公路關原至天祥路段暫時封閉。（公路局東區養護工程分局提供）中央社記者張祈傳真 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）受地震及降雨影響，中橫公路台8線157.7公里處豁然亭路段，今天下午2時許發生坍方落石阻斷交通，公路局緊急封閉搶修，預計明天中午12時搶通，中橫公路關原至天祥路段暫時封閉。

昨天晚間東部發生規模6.4地震，加上熱帶低壓降雨影響，中橫公路豁然亭路段今天下午2時許發生坍方，上邊坡掉落石塊阻斷交通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段立即派員前往搶修，因現場持續有坍方落石，且天候視線不佳，搶修人員、機械於現場待命，待落石狀況趨緩後進場搶修。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

太魯閣工務段指出，關原至天祥（台8線114.6公里處至167.4公里處）今天下午2時30分只出不進，預計明天中午12時搶通。

另外，公路局東分局指出，氣象署針對花蓮地區發布大雨特報，蘇花路廊晚間可能有短時大雨情形，已成立緊急應變小組，於沿線進駐搶災機具及警戒人員，台9線和仁至崇德段、台9丁和中至和仁段夜間不排除預警性道路封閉。（編輯：蕭博文）1140612

#天祥
#大雨特報
#台8線
#中橫公路
#公路局
#地震
#崇德
#關原
#蘇花路廊
#氣象署
延伸閱讀
花蓮雨不斷 玉里長良、高寮便道晚間起預警封閉東部海域地震 花蓮玉里民眾感覺震很大暫無災情東部海域規模6.4地震 台鐵部分列車減速行駛熱帶低壓最快晚間接觸台灣陸地 花東及南部防豪雨台東雨勢猛烈野溪暴漲 蘭嶼泥流入海出現陰陽海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：