熱帶低壓最快晚間接觸台灣陸地 花東及南部防豪雨

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天表示，菲律賓東方海面上的熱帶低壓預估今晚至明天有機會接觸台灣東部陸地，明天抵台灣北部海面後逐漸減弱；今晚到明天上半天影響最大，花東、南部地區防局部豪雨。

中央氣象署預報員林秉煜今天在氣象記者會中表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預計今天晚間會接近台灣東方近海、甚至接觸台灣陸地，明天移動到台灣北部海面至浙江海面一帶後減弱。

林秉煜說，14日清晨前受到熱帶低壓及大低壓帶北移影響，南部、東半部要注意雨勢，尤其在南部、花東可能會有豪雨發生；適逢大潮，南部局部地區也要留意可能出現積淹水的情況。

林秉煜進一步說明，熱帶低壓增強成為颱風的機率並不高，影響最大的時間是今晚至明天上半天。今、明兩天北部、東半部、還有南部地區雨勢明顯，特別是花東、南部地區在今天晚上到明天可能有局部豪雨發生的機率。

12日下午12時40分台灣附近衛星雲圖。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）

林秉煜說，預估14日白天後，中南部仍會有不定時的短暫陣雨或雷雨，只是雨勢不會像這兩天如此劇烈。

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氣象署並發布陸上強風特報，受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今天上午至明天晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外關於今年首颱蝴蝶，林秉煜提到，蝴蝶目前正在南海上、持續朝西北移動，預估明天清晨就會行經海南島，持續北上往廣東及廣西一帶登陸。（編輯：黃名璽）1140612