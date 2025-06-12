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熱帶低氣壓豪雨 甲仙工務段不排除封閉南橫兩路段

2025/6/12 18:01（6/12 18:56 更新）
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中央氣象署預測高雄市山區13、14日將有局部豪雨發生機率，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段12日表示，不排除對台20臨93線勤和至復興路段（圖），以及台20臨105線梅山口至向陽路段實施預警性封閉。（甲仙工務段提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月12日
中央氣象署預測高雄市山區13、14日將有局部豪雨發生機率，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段12日表示，不排除對台20臨93線勤和至復興路段（圖），以及台20臨105線梅山口至向陽路段實施預警性封閉。（甲仙工務段提供）中央社記者張已亷傳真 114年6月12日
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（中央社記者張已亷高雄12日電）氣象署預測13、14日高雄山區將有局部豪雨，甲仙工務段考量荖濃溪等處水文及地質環境仍不穩定，不排除對南橫「勤和至復興」及「梅山口至向陽」兩處路段實施預警封閉。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，因受颱風外圍環流及熱帶性低氣壓影響，經中央氣象署研判，高雄市山區13、14日將有局部豪雨發生機率。

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南區養護工程分局甲仙工務段表示，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行河床便道有遭沖毀中斷可能，不排除13、14日對台20臨93線0至5公里處（勤和至復興）路段，以及台20臨105線0至44公里處（梅山口至向陽）路段實施預警性封閉。

甲仙工務段呼籲，用路人非必要應避免進入山區道路，以確保自身安全；至於高雄桃源區復興以上3里部落民眾若有外出及就醫需求，應盡早規劃下山。道路通阻詳情可利用公路局公路防救災資訊系統，及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。（編輯：陳仁華）1140612

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