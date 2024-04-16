向醫護致敬 國家森林遊樂區5/1到5/31免費入園

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）5月12日是國際護師節，林業署今天表示，為向醫護人員致敬，5月1日到31日推優惠活動，凡屬醫療法第10條規定的醫事人員持相關證明文件可免費進入太平山等14處國家森林遊樂區。

農業部林業及自然保育署發布新聞訊息指出，持以上證明文件的醫事人員，除可免費進入14處國家森林遊樂區，也可免費搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，體驗台灣山林之美，讓分秒必爭的工作壓力，適時放鬆與紓壓。

以上14處國家森林遊樂區各具特色，林業署說明，到太平山、東眼山及大雪山可欣賞壯闊的雲海，讓淨白的雲霧洗滌身心。

而到內洞、八仙山、滿月圓、奧萬大與雙流，可沉浸溪流與瀑布交織的美景，讓水聲與負離子平復心情。

前往拉拉山、阿里山與藤枝內樹木筆直高聳的林間步道走走，仰望大樹，努力伸展全身的肌肉，可讓大自然為自己充電與增強信心。

還可到墾丁去拜訪銀葉板根爺爺，去知本走一圈花見百草園，以及到池南來趟哈崙林業巡禮，體驗不同的森林樣貌與林業文化。（編輯：張雅淨）1130416