加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

高溫悶熱東南部上看36度 午後各地局部雷陣雨

2025/6/16 08:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中央氣象署今天表示，西半部白天高溫約攝氏33至35度，沒下雨時感受悶熱，花東縱谷、東南部可能有局部36度以上高溫。午後各地有局部雷陣雨，其中西半部及東北部山區將有局部大雨。

氣象署網站今天發布訊息指出，西南風影響，各地雲量增多，清晨至上午西半部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部雷陣雨，尤其西半部及東北部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，氣象署表示，西半部白天高溫約33至35度，沒下雨時仍感受悶熱，花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響，有局部36度以上高溫發生的機率，尤其台東易有焚風，外出注意防曬並多補充水分。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨27至32度，西南風影響，金門有局部短暫陣雨或雷雨27至32度，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨26至31度。

氣象署表示，西南風偏強，彰化以北、台東局部地區及馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。（編輯：謝雅竹）1140616

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大台北8處高溫逾37度 新店飆37.5度最高
37
更多編輯台推薦新聞：