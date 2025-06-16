高溫悶熱東南部上看36度 午後各地局部雷陣雨

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（中央社台北16日電）中央氣象署今天表示，西半部白天高溫約攝氏33至35度，沒下雨時感受悶熱，花東縱谷、東南部可能有局部36度以上高溫。午後各地有局部雷陣雨，其中西半部及東北部山區將有局部大雨。

氣象署網站今天發布訊息指出，西南風影響，各地雲量增多，清晨至上午西半部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部雷陣雨，尤其西半部及東北部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，氣象署表示，西半部白天高溫約33至35度，沒下雨時仍感受悶熱，花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響，有局部36度以上高溫發生的機率，尤其台東易有焚風，外出注意防曬並多補充水分。

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至於離島天氣，澎湖多雲短暫陣雨27至32度，西南風影響，金門有局部短暫陣雨或雷雨27至32度，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨26至31度。

氣象署表示，西南風偏強，彰化以北、台東局部地區及馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，海邊活動請注意安全。（編輯：謝雅竹）1140616