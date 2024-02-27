空投加薩援助物資 約旦借助法軍機

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（中央社安曼26日綜合外電報導）約旦軍方今天表示，他們執行完4次向被圍困的加薩走廊（Gaza Strip）空投食品和其它物資的人道救援，其中一次是藉助一架法國軍機運送。

法新社報導，約旦軍方聲明指出，他們根據約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）指示，「執行4次空投，為加薩人民運送援助物資。」

空投任務的同一天，另有兩個人權組織指責以色列罔顧國際法院命令，進一步限制對加薩人道援助；聯合國已警告加薩即將出現饑荒。

自去年10月7日巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列、引起以色列發動這場以哈戰爭以來，約旦共進行16次空投。

先前發布的空投包含一次與荷蘭的聯合行動，是為加薩北部的約旦野戰醫院提供醫療和其它援助。

約旦軍方聲明指出，今天的空投是「從北到南沿著加薩走廊海岸，目的是直接向民眾提供援助」還說空投物品有救濟物資和食物，包含高營養價值的即食食品，希望能減輕加薩走廊人民的痛苦」。

聲明指出，這次空投動用4架C-130飛機，「其中一架屬於法國部隊」。

援助物資從運輸機空投後，靠降落傘緩緩飄落，部分物資降於已湧進140萬人的加薩走廊南部。

以色列去年11月時聲稱已和約旦協調空投作業。

法新社依官方數字統計，哈瑪斯去年10月7日的襲擊造成以色列約1160人死亡，當中大部分是平民。然而加薩衛生部的最新統計顯示，以色列的報復性轟炸和地面攻擊已造成巴勒斯坦人至少2萬9782死，其中大部分是婦孺。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130227