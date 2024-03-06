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台積電去年獲中、日政府補助475億元 激增5.74倍

2024/3/6 11:08
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（中央社記者張建中新竹6日電）世界各國爭相政策補助推動半導體產業發展，台積電成為美國、日本及德國政府爭取前往投資設廠的主要目標，台積電2023年獲得日本及中國補助款激增逾新台幣400億元，至475.45億元，增幅達5.74倍。

據台積電財報資料顯示，台積電日本子公司JASM及中國南京子公司，因分別計劃於熊本和南京當地設廠營運，取得日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房和設備的購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電指出，2022年取得日本和中國政府補助款約70.51億元，2023年取得來自日本和中國政府補助款達475.45億元，激增404.94億元，增幅達5.74倍。

JASM今年2月24日開幕，熊本一廠預計第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米晶片，並計劃2024年底開始興建第2座晶圓廠，2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術。台積電是在南京擴展28奈米製程技術產能。

台積電並未說明日本和中國政府補助款分別是多少，法人認為，日本政府決定最多補助台積電熊本一廠4760億日圓，應是台積電2023年政府補助款激增的主因。

日本首相岸田文雄於JASM開幕典禮中透過預錄影片宣布，日本政府決定支持興建二廠。經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓（約新台幣1538億元）興建二廠。法人預期，台積電未來獲得政府補助款可望進一步增加。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2021年開始興建，預計2025年上半年量產4奈米，至今仍未獲得補助，美國政府何時會決定補助台積電亞利桑那州廠，以及補助金額，備受各界關注。（編輯：張良知）1130306

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