【文化普拉斯】被上天關機歷時多年 作家廖文瑜活出人生新體悟

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：廖文瑜／作家、金鐘得主

主題：被迫閉關7年的人生與體悟

金鐘得主廖文瑜出版新書「我被上天關機的2001夜」，她曾在2006年製作國內首創宗教實境節目「佛國之旅」，足跡遍布喜馬拉雅山、印度全境、斯里蘭卡等地，接著乘勝追擊在2010年完成達賴喇嘛紀錄片。前往印度採訪的過程中，她遇到許多困難，最終是如何解套呢？

她的事業邁向高峰，卻突然喪失口語與文字創作能力，人生轉瞬間墜至谷底。整整7年的時間，她形容自己是「一點一滴的被清空」。這被上天關機兩千多個日子裡，她有什麼樣的體悟？收聽本節目，由作家廖文瑜分享她跌宕卻精彩的人生。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃信源｜文字編輯：鄭惠文

開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ廖文瑜】

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