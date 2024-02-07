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【特派談新事】瑞典身障人士公共參與 落實平權促進社會福祉

2024/2/7 17:39（2/7 17:48 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任
與談人：辜泳秝／中央社駐斯德哥爾摩特派員

主題：瑞典無障礙社會

中國媒體人王志安在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷身障人士現身選舉場合是煽情，整起事件引發爭議。

但是在瑞典有許多媒體管道都能看見身障人士。像是每個待產家庭都會拿到的嬰兒照護指南中看見唐氏症寶寶的照片；尿布的包裝上也出現唐氏症寶寶；在電視影集看見一個家庭如何照顧唐氏症兒童；在喜劇中看到身障人士如何把常人耍得團團轉。他們在媒體的「現身」，被視為改變社會觀念、意識提升的重要手段。

本集節目邀請特派員辜泳秝從瑞典的角度出發，看他們如何以「人權」的角度促進身障人士的權利，並落實在生活中，而這也是台灣值得借鏡與反思的典範。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.02.07

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