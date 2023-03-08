不是每條魚都要殺來吃 魚販野放罕見波口鱟頭鱝[影]

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台東縣成功鎮有漁民捕獲罕見的波口鱟頭鱝，被魚販陳文榮購買後先安置在池裡，觀察牠穩定後，8日傍晚予以野放，讓牠重回大海懷抱。（鯊魚黑幫提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣成功鎮漁民捕獲罕見的波口鱟頭鱝，魚販陳文榮購買後，送到海邊野放，他說：「並不是每條鯊魚都要殺來吃」。

在台東縣成功鎮新港漁港市場殺魚的婦女「阿琴」今天告訴中央社記者，新港漁港「漁隆1號」在成功外海活捉1尾重36公斤、長約1公尺的大魚，是一條「長得很像恐龍的鯊魚」。今天在漁市場拍賣，由魚販陳文榮標購。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，比對台灣魚類資料庫，這條「長得很像恐龍的鯊魚」是已列入國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄中的瀕危物種「波口鱟頭鱝」，又名飯匙鯊、魴仔、鱟殼鯊；這種嘴巴在下面的底棲魚類主要吃螃蟹、貝類，並不常見，但目前尚未列入台灣的保育類物種。

何源興說，在台灣的沿近海偶可捕獲，但並不多見，新港漁港每隔一段時間就會有漁民捕獲。波口鱟頭鱝個性溫馴，在大型水族館中餵食秀時總是繞著潛水人員轉、很受注目，國內外的大型水族館都會收購。

陳文榮說，8年前曾在新港漁港發現過一隻，當時還是活的，趕緊送到東部海洋生物研究中心，再轉送到屏東海生館。4年前同樣又在新港漁港拍賣市場，發現波口鱟頭鱝，因已死亡多時，無法放流。

「並不是每條鯊魚都要殺來吃」，他說，今天購買的這隻「活跳跳」很開心，先將牠安置在池裡，看牠穩定後今天傍晚予以野放，讓牠重回大海的懷抱。（編輯：吳協昌）1120308