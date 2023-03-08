更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽巴拿馬4局上接連安打 台灣0比5落後
首頁 / 生活

不是每條魚都要殺來吃 魚販野放罕見波口鱟頭鱝[影]

2023/3/8 17:38（3/8 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣成功鎮有漁民捕獲罕見的波口鱟頭鱝，被魚販陳文榮購買後先安置在池裡，觀察牠穩定後，8日傍晚予以野放，讓牠重回大海懷抱。（鯊魚黑幫提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日
台東縣成功鎮有漁民捕獲罕見的波口鱟頭鱝，被魚販陳文榮購買後先安置在池裡，觀察牠穩定後，8日傍晚予以野放，讓牠重回大海懷抱。（鯊魚黑幫提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣成功鎮漁民捕獲罕見的波口鱟頭鱝，魚販陳文榮購買後，送到海邊野放，他說：「並不是每條鯊魚都要殺來吃」。

在台東縣成功鎮新港漁港市場殺魚的婦女「阿琴」今天告訴中央社記者，新港漁港「漁隆1號」在成功外海活捉1尾重36公斤、長約1公尺的大魚，是一條「長得很像恐龍的鯊魚」。今天在漁市場拍賣，由魚販陳文榮標購。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，比對台灣魚類資料庫，這條「長得很像恐龍的鯊魚」是已列入國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄中的瀕危物種「波口鱟頭鱝」，又名飯匙鯊、魴仔、鱟殼鯊；這種嘴巴在下面的底棲魚類主要吃螃蟹、貝類，並不常見，但目前尚未列入台灣的保育類物種。

何源興說，在台灣的沿近海偶可捕獲，但並不多見，新港漁港每隔一段時間就會有漁民捕獲。波口鱟頭鱝個性溫馴，在大型水族館中餵食秀時總是繞著潛水人員轉、很受注目，國內外的大型水族館都會收購。

陳文榮說，8年前曾在新港漁港發現過一隻，當時還是活的，趕緊送到東部海洋生物研究中心，再轉送到屏東海生館。4年前同樣又在新港漁港拍賣市場，發現波口鱟頭鱝，因已死亡多時，無法放流。

「並不是每條鯊魚都要殺來吃」，他說，今天購買的這隻「活跳跳」很開心，先將牠安置在池裡，看牠穩定後今天傍晚予以野放，讓牠重回大海的懷抱。（編輯：吳協昌）1120308

#陳文榮
#何源興
#波口鱟頭鱝
延伸閱讀
抱卵且觸鬚完整 罕見完美大白鬚龍蝦重回大海罕見50公分抱卵錦繡龍蝦 鄉民放生祝福野放3公斤抱卵龍蝦 海產店老闆：快去生小寶寶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族