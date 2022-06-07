抱卵且觸鬚完整 罕見完美大白鬚龍蝦重回大海[影]

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從事生態復育的池祥鈺6日傍晚帶著1隻白鬚龍蝦前往長濱海邊野放，他說，這隻白鬚龍蝦身體長40公分，觸鬚60公分，總長100公分，且還抱卵，這是生態上一個完美的紀錄和生態教育。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月7日

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東長濱鄉民池祥鈺野放1隻抱卵大白鬚龍蝦，他說，這隻龍蝦不僅體型已達極限的40公分，更難得的是抱卵、保有60公分長的完整觸鬚，是1隻罕見、完美紀錄的龍蝦。

「這種機會幾乎是零」從事生態復育的池祥鈺昨天傍晚帶著這隻白鬚龍蝦前往長濱海邊野放，看著龍蝦在白浪拍打數次後，跟著海水回到大海。他開心的說，這隻白鬚龍蝦身體長40公分，觸鬚60公分，總長100公分，且還抱卵，這是生態上一個完美的紀錄和生態教育。

池祥鈺說，白鬚龍蝦一般體長20至30公分，最大是40公分，所以這隻已經是「最大隻了」；更難得的是，還保留了完整觸鬚，通常漁民捕獲時觸鬚很容易折斷，但這隻竟然是完整的，「睽違7年再度出現這樣完美的大龍蝦」，7年前他也曾野放觸鬚完整的大白鬚龍蝦。

農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興今天告訴中央社記者，池祥鈺野放的白鬚龍蝦中文學名雜色龍蝦，是熱帶常見品種，體表呈藍色和綠色，大個體尤綠。頭胸甲有綠白藍雜斑，在礁洞中僅露出2條白色鬚，最大體長約40公分，這隻已經是極限了。

池祥鈺說，這隻龍蝦是日前漁民捕獲因當時「元氣」不是很好，經過幾天照顧後，逐漸恢復，昨天傍晚帶到「秘密海邊」野放。

池祥鈺結合長濱鄉民投入生態復育，漁民如果捕獲罕見大龍蝦或是抱卵龍蝦都會交給他野放，近幾年來已經野放超過400隻。

陪同池祥鈺到海邊野放的漁民表示「很高興」，這幾年的復育已經看到成果，長濱沿海的龍蝦和魚群已有明顯的增加。（編輯：黃世雅）1110607

影片來源：CNA-南部地方組

台東長濱鄉從事生態復育的池祥鈺6日野放1隻抱卵大白鬚龍蝦，他說，這隻龍蝦不僅體型已達極限40公分，更難得的是抱卵、保有60公分長的完整觸鬚。（池祥鈺提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月7日