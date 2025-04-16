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海豚擱淺桃園濕地搶救不治 體內發現2子彈研判死因為槍擊

2025/4/16 15:14（4/16 15:33 更新）
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中華鯨豚協會在臉書粉絲專頁發文指出，一隻糙齒海豚民國112年間在桃園市許厝港擱淺並死亡，經解剖發現遭槍擊，後續將把死亡鯨豚製成教育標本，希望喚醒更多人認識海洋，理解鯨豚所面對的真實處境。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
中華鯨豚協會在臉書粉絲專頁發文指出，一隻糙齒海豚民國112年間在桃園市許厝港擱淺並死亡，經解剖發現遭槍擊，後續將把死亡鯨豚製成教育標本，希望喚醒更多人認識海洋，理解鯨豚所面對的真實處境。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
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（中央社記者張已亷高雄16日電）一隻糙齒海豚前年擱淺桃園濕地搶救不治，經解剖發現海豚體內有2枚子彈，研判擱淺死亡主因是槍擊。海保署說，因鯨豚未裝發報器致難以追查，缺乏具體事證，桃檢去年簽結。

海洋委員會海洋保育署今天透過訊息指出，海保救援網民國112年5月3日上午接獲海巡署第三巡防區通報，有人員在桃園市許厝港濕地發現一隻糙齒海豚活體擱淺，在救援單位送往八斗子復健站進行檢傷評估的過程中死亡，後續由台大動物醫院進行病理解剖，發現海豚體內有2枚子彈，傷口來源及發生時間不一，研判遭人為槍擊且是導致擱淺死亡的主因。

海保署表示，事後根據病理解剖結果，在同年7月31日函報桃園市政府，請市府依「野生動物保育法」第18條規定，針對可能涉及虐待保育類野生動物情事進行調查與後續處理，並由市府在9月6日移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

海保署指出，根據桃園市政府回復，桃檢曾就此案電詢市府，確認死亡鯨豚是否有裝設發報器，以追查鯨豚活動路徑並找出可能涉案對象或可疑船隻，後續經確認鯨豚並未裝設發報器，因缺乏可資追查具體事證，此案未能查獲涉案人員或船隻，桃檢已在去年1月2日簽結。

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海保署表示，未來將持續與地方政府、海巡、警政及檢調機關密切合作，強化跨機關聯防與通報機制，並推動民眾通報獎勵制度與海洋保育教育，提升全民保育意識，共同防範類似事件再次發生。

中華鯨豚協會在臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，後續將把死亡鯨豚製成教育標本，希望喚醒更多人行動及認識海洋，理解鯨豚所面對的真實處境。（編輯：李淑華）1140416

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一隻糙齒海豚112年擱淺桃園濕地搶救不治，經解剖發現海豚體內有2枚子彈，研判擱淺死亡主因是槍擊。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
一隻糙齒海豚112年擱淺桃園濕地搶救不治，經解剖發現海豚體內有2枚子彈，研判擱淺死亡主因是槍擊。（海洋委員會海洋保育署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
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