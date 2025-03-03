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海保署揭示鯨豚擱淺原因 籲若發現應通報勿推回

2025/3/3 16:36（3/3 16:46 更新）
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台南市青山漁港南堤沙灘2024年10月有4隻小虎鯨集體擱淺，救援團隊趕赴現場進行檢傷評估，後續將3隻健康狀態良好小虎鯨引導至深水處釋放，另隻狀況較差，送往成功大學安南校區救治。（海保署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月3日
台南市青山漁港南堤沙灘2024年10月有4隻小虎鯨集體擱淺，救援團隊趕赴現場進行檢傷評估，後續將3隻健康狀態良好小虎鯨引導至深水處釋放，另隻狀況較差，送往成功大學安南校區救治。（海保署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月3日
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（中央社記者張已亷高雄3日電）海委會海保署今天發布2024年台灣鯨豚及海龜擱淺報告，鯨豚及海龜擱淺數量分別以連江縣及宜蘭縣最多，同時揭示生物可能擱淺原因並呼籲民眾若遇擱淺，應通報、勿推回。

海洋委員會海洋保育署表示，適逢聯合國制定的「世界野生動植物日」，發布台灣2024年鯨豚及海龜擱淺報告，統計去年共接獲159起鯨豚擱淺通報，其中135隻發現時已死亡，24隻為活體；海龜擱淺通報則有325起，其中237隻為死亡擱淺，88隻為活體。

海保署指出，去年共蒐集192件鯨豚樣本及35件海龜樣本，以了解擱淺原因。鯨豚部分除多數過於腐敗無法判斷之外，可能擱淺原因以「疑似混獲」為大宗，「自身疾病」次之，至於海龜則以「岸際擱淺」為主，「混獲」次之，另外，成功野放（含原地釋回）8隻鯨豚、34隻海龜（含其他年度收容），目前仍持續照護19隻海龜。

海保署表示，近年由於氣候變遷影響，颱風發生頻率與強度皆有所增加，導致海象劇烈變化，可能造成鯨豚受創，其中擱淺原因可能包括颱風與強浪影響其游動路徑、疾病或受傷導致體力衰弱、海洋環境變化影響導航能力，甚至是受人為活動影響等。

另外，海保署指出，去年已知至少4起活體鯨豚擱淺案件中，發生民眾在專業救援人員抵達前，曾多次嘗試自行推回海中情形，導致個體最終因嗆傷、肺部積水等現象無法存活。

依海保署今天發布新聞稿指出，專家提醒，鯨豚與海龜皆為肺部呼吸動物，若未經檢查貿然推回海中，可能因體力衰竭無法浮起換氣，或因失去平衡導致海水吸入呼吸道，造成類似人類溺水傷害。

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海保署提醒，為確保擱淺動物獲得適當救援，發現擱淺或需要救援海洋保育類野生動物時，應撥打海巡「118」專線，或通知當地縣市海洋保育主管單位，並提供詳細地點、時間及動物狀況，同時切勿貿然將鯨豚推回海中，另因鯨豚聽覺感官相當靈敏，也應避免喧嘩，隔離群眾減少吵雜聲，由專業人員到場處理。

海保署指出，將持續透過「海保救援網（MARN）」強化海洋保育類野生動物救援與研究工作，目前已處理超過5000起鯨豚及海龜擱淺案件，並成功野放31隻鯨豚及197隻海龜。（編輯：李淑華）1140303

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