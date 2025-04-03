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台灣首例長須鯨擱淺 海面空拍、龜山島搶灘完整紀錄

2025/4/3 15:37（4/3 16:14 更新）
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宜蘭大溪漁港外海2月間發現大型鯨豚漂流海面，中華鯨豚協會派員現勘並利用空拍機確認位置、記錄珍貴影像，3月發現擱淺龜山島，經確認為「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上首例有完整個體的「長須鯨」擱淺。（導演張弘榤提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年4月3日
宜蘭大溪漁港外海2月間發現大型鯨豚漂流海面，中華鯨豚協會派員現勘並利用空拍機確認位置、記錄珍貴影像，3月發現擱淺龜山島，經確認為「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上首例有完整個體的「長須鯨」擱淺。（導演張弘榤提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年4月3日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）中華鯨豚協會今天說，今年3月初1隻體長10.5公尺死亡鯨豚擱淺龜山島，經登島調查、取樣，確認為世界第2大海洋哺乳類動物長須鯨，這是台灣擱淺史上首例有完整個體的長須鯨。

中華鯨豚協會臉書Facebook指出，今年2月12日獲報，宜蘭頭城大溪漁港外海發現大型鬚鯨漂流於海面後，隨即派員前往現勘，並利用空拍記錄到珍貴的漂流影像。當時，動物體長推估超過10公尺，當時由於體表皮膚未有明顯脫落，推測應為剛死亡不久的個體，但隔日該動物並未如期擱淺上岸，因此以目擊事件結案。

3月3日有民眾發現於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際發現1頭大型鯨豚擱淺，但由於現勘陸路無法安全抵達現場。3月27日，在海洋委員會海洋保育署等單位協助下，中華鯨豚協會最後順利在龜首湖北岸礫灘搶灘登島採樣。

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中華鯨豚協會表示，經實際測量動物體長為10.5公尺，個體腐敗，因脊椎骨生長板未癒合，因此判定為年輕鬚鯨，性別暫無法確認；脊椎中突多處有斷裂，暫無法判斷為死前或死後造成。當天完成全骨取出並移往高處，採集皮膚、肌肉之後，隔天送交給國立自然科學博物館博士姚秋如檢驗。

協會指出，4月2日確認物種是世界第2大的海洋哺乳類動物長須鯨，這也是台灣擱淺史上第1例有完整個體的長須鯨。長須鯨體型僅次於藍鯨，成熟個體的體長可達22至23公尺，體重約40至50噸，世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危等級列為「易危」物種，台灣為長須鯨北太平洋族群主要棲地分布的最南界。（編輯：方沛清）1140403

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一頭體長10.5公尺的死亡大型鯨豚3月被發現擱淺在龜山島上，中華鯨豚協會獲報登島採集樣本，經查確認為世界第2大的海洋哺乳類動物「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上第一例有完整個體的「長須鯨」。（導演張弘榤提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年4月3日
一頭體長10.5公尺的死亡大型鯨豚3月被發現擱淺在龜山島上，中華鯨豚協會獲報登島採集樣本，經查確認為世界第2大的海洋哺乳類動物「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上第一例有完整個體的「長須鯨」。（導演張弘榤提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 114年4月3日
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