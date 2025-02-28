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基隆外海逾200隻海豚成群穿梭 船長：近10年來看到最大群[影]

2025/2/28 17:03（2/28 17:24 更新）
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鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪28日開船載客出海釣魚時，在潮境公園與基隆嶼之間海面遇到一大群、逾200隻海豚在船前穿梭。（圖取自項彥豪臉書facebook.com）
鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪28日開船載客出海釣魚時，在潮境公園與基隆嶼之間海面遇到一大群、逾200隻海豚在船前穿梭。（圖取自項彥豪臉書facebook.com）
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（中央社記者沈如峰基隆28日電）鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪今天開船載客出海釣魚時，在潮境公園與基隆嶼之間海面驚喜遇到一大群、逾200隻海豚成群結隊在船前穿梭。項彥豪說，已多年沒看到這麼壯觀場面。

項彥豪接受中央社記者電訪時指出，他今天上午開著海釣船載著10多名釣客從基隆碧砂漁港出發前往基隆外海釣魚，船隻行經潮境公園與基隆嶼之間外海時，遇到一大群、超過200隻海豚成群結隊，宛如銀色浪花般劃破海面，牠們矯健的身影在船前穿梭，彷彿為釣客們獻上一場專屬的海洋舞蹈。

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他表示，當時他特別停船、關閉多數引擎，釣客們也收起釣竿，避免傷到海豚，並凝視這場驚喜場景，時間約有8分鐘，海釣船頓時變成賞鯨船。

項彥豪指出，往年在基隆外海若發現海豚時，數量不到10隻，今天是他近10年來在基隆外海看到的最大一群，從花紋及身型判斷是瓶鼻海豚，相當難得，很有趣，也很高興，難得一次震撼性海洋生態之旅，也見證海洋的美麗。（編輯：戴光育）1140228

#基隆
#基隆嶼
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