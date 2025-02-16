世界鯨魚日51筆花蓮鯨豚聲音公開 推海洋科學共享

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮外海擁有豐富鯨豚生態，今天是世界鯨魚日，花蓮縣福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，透過累積2年航行所錄製的51筆鯨豚聲音，將數據傳至國際開放科學平台Figshare，供專家研究。

花蓮外海為黑潮經過的重要海域，包含抹香鯨、領航鯨等大型齒鯨、及多種海豚活動其中。福爾摩沙協會與多羅滿賞鯨合作，長期投入鯨豚研究，透過航行錄音與生態影像記錄，不僅推動台灣的海洋科學發展，更是ESG（環境、社會、公司治理）的實踐。這些數據的公開共享，不僅讓世界看見花蓮的鯨豚，也提供未來研究更多可能性。

福爾摩沙協會理事長廖鴻基透過新聞稿表示，這項行動是由民間單位發起，特別感謝多羅滿賞鯨與勇源教育發展基金會的支持，讓長時間航行計畫得以持續進行，同時也要感謝每1名購買船票出海的旅客，因為有大家的參與，才能讓這些珍貴的聲音被記錄下來，推動台灣的海洋科學共享。

近兩年，賞鯨船班展開長時間航行計畫，透過錄製聲音並轉換為頻譜圖，詳細紀錄哨叫聲、喀噠聲等聲音模式，涵蓋8種鯨豚物種，數據中包含錄製日期、影像與分析數據。目前已累積107筆聲音檔案，其中51筆已上傳，供國際研究單位參考。

此外，「海幫手志工」計畫已連續推動3年，今年短短2天內已有超過50人報名，來自各地的志工投入海洋教育、鯨豚紀錄與保育行動，展現民間對海洋環境的熱忱與支持。今年除了持續錄製與分享聲音數據，福爾摩沙協會也計畫將這些珍貴的照片、聲音與研究成果，在全台巡迴展覽，讓更多人透過視覺與聽覺認識花蓮的鯨豚生態。

鯨豚聲學研究者溫在昇表示，聲音是研究鯨豚生態的重要關鍵，不同種類的鯨豚會使用不同的聲波頻率來溝通、獵食或辨識環境。例如抹香鯨會發出喀噠聲來進行迴聲定位，而偽虎鯨與飛旋海豚則多使用哨叫聲維持群體間的聯繫。透過長時間航行紀錄到的聲音，研究人員可以分析物種分布、族群變化與行為模式，進一步推動保育與環境管理策略。

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福爾摩沙協會指出，這項計畫將持續推動，只要船仍航行，努力就不會停止。目前多羅滿賞鯨仍提供長時間航行計畫，歡迎更多人參與這場民間發起的海洋科學行動，共同推動鯨豚研究與保育。

太平洋鯨魚基金會為喚起大眾關注每年於夏威夷茂宜島一帶洄游遷徙的座頭鯨，並支持保育工作，將每年2月的第3個星期日訂為「世界鯨魚日（World Whale Day）」。（編輯：謝雅竹）1140216