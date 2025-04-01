大翅鯨現蹤恆春後壁湖 墾管處派船戒護籲賞鯨距離300公尺

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）恆春半島南灣到後壁湖海域出現大翅鯨，墾管處今天派保育船在海上戒護約6小時，確保大翅鯨不受干擾；並呼籲民眾，賞鯨保持至少300公尺以上距離，遵守「賞鯨五不」口訣。

有潛水、遊艇業者及民眾昨天在南灣至後壁湖海域看見大翅鯨，還有潛水教練表示一次看見2隻，海中稀客讓不少人感到驚喜，墾管處今天更派出保育船巡護。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山告訴中央社記者，墾管處今天派遣巡護船，從早上10時許至下午5時許，在海上戒護約6小時，確保大翅鯨不受干擾，並提醒過往船隻減速慢行、降低噪音，維護棲地環境安全。

陳俊山表示，墾管處與海保署共同呼籲，賞鯨時要跟鯨豚保持距離，特別是母鯨帶幼鯨，千萬不要太靠近，至少要保持300公尺以上安全距離，讓牠們可以安心生活和成長。如果是搭船出海賞鯨，也要動作放慢、輕聲細語，同一時間靠近同一群鯨豚船隻不要超過3艘，並牢記 「賞鯨五不」口訣，不亂丟垃圾、不追逐包圍鯨豚、不拆散鯨豚群、不餵食鯨豚、不觸摸鯨豚。

成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文表示，從網友與幾名潛水教練提供照片作比對，這隻大翅鯨尾鰭刻痕與色素分布來看，有可能是日前在台東長濱出現的4隻大翅鯨之一。

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對於大翅鯨旁幾隻偽虎鯨「伴游」行為，王浩文表示，大自然確實會有虎鯨捕獵大翅鯨寶寶行為，但他尚未查詢到有體形比虎鯨更小的偽虎鯨攻擊大翅鯨報導，不過不排除這種可能，或許是偽虎鯨群體做類似衝擊目標個體嘗試性行為，今天上午還有目擊者發現這隻大翅鯨，當時周圍海域並沒有偽虎鯨，這樣就比較讓人放心。

王浩文說，從國外網友分享的比對紀錄，3月3日這隻大翅鯨曾在菲律賓東北方海域出現，大翅鯨每年入冬時會南下至沖繩、台灣及菲律賓東北部海域，入春後再往北，但是以往較少有這麼靠近台灣，至於為何在台東被發現後，沒有繼續往北，卻往南到墾丁，還要進一步調查了解。（編輯：郭諭儒）1140401