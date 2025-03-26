大翅鯨南下驚豔東海岸 單日記錄4隻近年最多[影]

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）繼4年前大翅鯨靠近蘭嶼、綠島岸邊，25日在東海岸長濱岸邊記錄到4隻，這也是近年單日發現大翅鯨最多一次；台東縣府及專家呼籲船隻與賞鯨船保持距離，一起友善海洋。

台東長濱鄉民宿業者24日意外在知名景點八仙洞近海目擊2隻大翅鯨，也有賞鯨船回報看到大翅鯨；台東縣政府接獲通報後，於昨日在東海岸總共記錄到2群4隻大翅鯨。

從民宿業者空拍畫面中看到，蔚藍海洋中，2隻巨大的大翅鯨不時拍動魚鰭，就像是在揮手打招呼一般，令人驚豔，其中一隻大翅鯨更是不斷拍打海面，甚至甩尾，讓岸邊直擊民眾大飽眼福。

綠島、蘭嶼近海於民國110年3月間也發現大翅鯨母子優游，且逗留數日；蘭嶼達悟族（雅美族）長輩認為，飛魚會跟隨鯨豚而來，大翅鯨出現是好兆頭。

鯨豚專家葉建成接受媒體聯訪表示，94年他首次在蘭嶼記錄到大翅鯨，接著110年也在蘭嶼記錄到，去年接台東縣政府計畫蒐集大翅鯨資料，去年有2個回報，分別是蘭嶼及綠島，去年也有人在小琉球看到。

他說，這幾年紀錄都是個位數，東海岸的大翅鯨數量是否有逐年增加還看不出來，這兩天在八仙洞觀察到的大翅鯨有2隻，應是成年或青年大翅鯨，性別不明；因有拍到尾鰭，會將照片上傳到國際網站，希望照片的清晰度，讓大家辨識出這隻鯨魚曾經去過哪裡。

同時也希望了解有多少大翅鯨每年2月到5月的時候會經過台東，「百年前曾經活耀在台灣東南海域的大翅鯨，現在到底數量怎樣」，但這幾年觀察到的數量還是非常少。

葉建成表示，這個季節是大翅鯨南下，從沖繩、台灣到菲律賓北方進行生殖育幼，牠們是不怕船，如船隻發現前面有大翅鯨，建議減速到10浬以下或避開，賞鯨船則最好保持100公尺以上距離。

25日台東長濱岸邊記錄到4隻大翅鯨，台東縣政府呼籲船隻及賞鯨船保持距離。圖為胸鰭。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月26日

台東縣政府農業處表示，為持續了解台東海域大翅鯨現況，農業處今年度再獲海洋委員會海洋保育署補助大翅鯨海洋保育教育推廣計畫；如民眾在海邊或在海上航行時目擊大翅鯨，請立即致電專線0919-611759回報大翅鯨出現位置等訊息，事後再用手機掃描QR Code以回報資料與影像，將獲贈海洋動物圖鑑、禮券（新台幣500至1500元不等）等小禮物。

台東縣府表示，24日有民眾在長濱八仙洞岸邊拍攝到大翅鯨躍身擊浪影片，昨天上午由農業處委託的研究人員便前往長濱進行陸上觀察，並於上午10時許在長濱八仙洞南岸沙灘記錄到2頭大翅鯨，體型相仿，大翅鯨以胸鰭擊浪數次，隨後大約下午3時30分在堺橋休息區觀景台再度發現大翅鯨蹤跡，且這2隻大翅鯨持續往南方三仙台方向游去。

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縣府指出，昨日除陸地觀測外，亦有3筆大翅鯨回報的資料傳回，在確認大翅鯨出現地點、時間、照片與鯨群組成後，檢視昨日出現在台東海岸的大翅鯨應有2小群、共計4隻，除打頭陣先南下、體型相仿2隻大翅鯨外，尾隨另外2隻則是母鯨帶幼鯨；這是今年第1筆和第2筆大翅鯨紀錄，也是近年來單日發現大翅鯨數量最多一次。

縣府呼籲，海上船隻航行時若遇前方有大翅鯨，請將船隻時速減至10浬以下，並避開動物或其游行方向；此外，賞鯨船接近大翅鯨時須遵守賞鯨規則，保持距離，尤其是遇到大翅鯨母子檔時，船隻請保持在動物斜後方至少100公尺以上安全距離，禁止加速超越或包圍大翅鯨，也不可穿越母鯨與幼鯨之間，一起成為友善海洋的人。（編輯：陳仁華）1140326