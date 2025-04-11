黑面琵鷺全球數量新高 台灣4169隻仍為最大度冬地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）林業及自然保育署今天表示，「2025年黑面琵鷺全球同步普查」出爐，全球7081隻，首度突破7000大關，台灣4169隻，比去年多34隻，維持最大度冬地，呼籲參與「生態薪水」提供魚塭覓食。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，經由香港觀鳥會聯繫各國定期於每年1月進行下，今年的普查時間從1月18日到19日執行，台灣由林業及自然保育署委託中華民國野鳥學會主辦，與全台各鳥會及保育團體合計逾百人攜手完成。

根據統計，林業署說明，2025年全球普查共記錄到7081隻，創下歷史新高；台灣記錄到4169隻，占全球總數的58.9%，仍是最大度冬地，比去年微增34隻。

整體分布數量來說，台灣超過9成的黑面琵鷺度冬集中在西南沿海，這次記錄到黑琵的縣市，數量由多到寡依序為台南市2439隻、嘉義縣701隻、高雄市408隻、濁水溪口（彰化與雲林交界）255隻、雲林縣202隻、屏東縣75隻、宜蘭縣36隻、金門縣23隻、澎湖縣15隻、彰化縣13隻、台北市1隻及台東縣1隻。

分析台灣的黑琵分布情況，林業署說，近3年在台灣的族群增加有趨緩，總的數量變動不多，但各地數量比例有明顯波動，顯示黑琵會依據覓食條件移動，其次每年普查時的環境狀況不同，也導致觀察分布情況改變，當中過往較少記錄到的彰化縣與澎湖縣，近3年有穩定記錄到，顯示黑琵在台灣的度冬區域有持續擴張。

人為助益應有產生幫助，林業署說，從110年起實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，將「陸上魚塭」納入給付，讓魚塭收成後的10月到隔年4月，至少連續1個月維持20公分以下適當水深，每公頃每年最高核發新台幣1萬元，113年台南市友善魚塭面積多達181公頃，發揮提供黑琵覓食環境的效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林業署重申，台灣這次雖增加34隻，但總數未超過2023年4288隻的紀錄，近3年來的族群趨勢持平，呼籲更多人響應「生態薪水」。

其他主要度冬地則包括中國1671隻、占全球總數23.6%，日本716隻、占10.1%，香港及深圳328隻、占4.6%，越南112隻、占1.6%，南韓52隻、占0.7%，菲律賓17隻、占0.2%，以及澳門16隻、占0.2%。與去年相比，全球各主要度冬地區的數量增減幅度均不大，整體僅微幅增加93隻，全球族群成長趨勢已明顯趨緩。（編輯：陳政偉）1140411