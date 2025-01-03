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黑面琵鷺10年多4倍 台電「飛鳥電廠」獲環教認證[影]

2025/1/3 14:30（1/3 15:48 更新）
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台電自2010年成立生態調查團隊並展開生態保育研究，透過科學化管理結合水位調控技術，讓永安濕地水鳥數量顯著提升。中央社記者曾智怡攝 114年1月3日
台電自2010年成立生態調查團隊並展開生態保育研究，透過科學化管理結合水位調控技術，讓永安濕地水鳥數量顯著提升。中央社記者曾智怡攝 114年1月3日
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（中央社記者曾智怡高雄3日電）台電投入高雄永安濕地保育逾10年，透過科學化管理結合水位調控技術，將濕地打造為「水鳥大飯店」，至今來訪超過160種鳥類，成為候鳥度冬棲息天堂；其中，黑面琵鷺數量10年間成長至4倍。

鄰近興達電廠更結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，今天正式揭牌，台電董事長曾文生期許興達電廠有一天能被所有人稱為飛鳥電廠。

台電今天在高雄永安濕地生態教育中心，舉辦興達電廠永安濕地候鳥季暨環教場所揭牌典禮，曾文生致詞表示，為穩定供電，台電長年被當作造成污染對象，但近年台電很努力改變，希望翻轉民眾印象，「台電不是只帶來環境衝擊的公司，也是願意為生態營造付出努力的公司」。

台電表示，台電自2010年成立生態調查團隊並展開生態保育研究，至今蒐集超過50萬筆水鳥及水深觀測資料，透過科學化管理，結合水位調控技術，讓永安濕地水鳥數量顯著提升，其中黑面琵鷺數量10年間成長至4倍。

如今，永安濕地已成候鳥度冬棲息天堂，去年10月就已有黑琵嬌客現身，近期還可見高蹺鴴、琵嘴鴨與赤頸鴨等可愛身影。

台電指出，永安濕地原為日治時期闢建的烏樹林鹽田，1984年隨鹽業轉型產權轉移台電用於電力開發，台電除保留縣定古蹟「烏樹林製鹽株式會社辦公室」，更盡力縮減開發面積，保留3分之2區域作為環保用地，避開鳥類棲息熱區，整體規劃41.25公頃濕地保護區、15公頃生態緩衝區及綠帶、保育地等。

根據統計，至今來訪超過160種鳥類，更觀察到「候鳥變留鳥」現象，包括東方環頸鴴、高蹺鴴等皆已落腳繁衍。

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台電也攜手國際影片金獎導演許鴻龍拍攝紀實影片「飛鳥電廠」，記錄台電生態保育過程及努力成果，影片更獲2024年休士頓展白金獎、美國全球電影競賽紀錄片特別獎、全美短片競賽自然環境野生動物類卓越獎等殊榮。

台電表示，興達電廠去年9月通過環境部環境教育設施場所認證，今天正式揭牌並於1月10日後開放預約，歡迎學校與各機構單位聯繫參訪。（編輯：翟思嘉）1140103

影片來源：台電影音網
興達電廠投入高雄永安濕地保育逾10年，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，台電3日在永安濕地生態教育中心舉辦揭牌典禮。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月3日
興達電廠投入高雄永安濕地保育逾10年，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，台電3日在永安濕地生態教育中心舉辦揭牌典禮。（台電提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月3日
台電興達電廠結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，3日正式揭牌。中央社記者曾智怡攝 114年1月3日
台電興達電廠結合濕地特色推出環境教育課程，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，3日正式揭牌。中央社記者曾智怡攝 114年1月3日
興達電廠投入高雄永安濕地保育逾10年，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，台電3日舉辦揭牌典禮，台電董事長曾文生（中）與學童互動，一起看候鳥。（台電提供）中央社記林巧璉傳真 114年1月3日
興達電廠投入高雄永安濕地保育逾10年，獲環境部認證為全台首座火力電廠環教場所，台電3日舉辦揭牌典禮，台電董事長曾文生（中）與學童互動，一起看候鳥。（台電提供）中央社記林巧璉傳真 114年1月3日
位於興達發電廠東南側的永安濕地，經高雄市政府輔導台電公司在兼顧開發與保育永續發展原則下，將所屬土地部分提供為重要濕地且負責維護管理。（高雄市政府提供）
位於興達發電廠東南側的永安濕地，經高雄市政府輔導台電公司在兼顧開發與保育永續發展原則下，將所屬土地部分提供為重要濕地且負責維護管理。（高雄市政府提供）
高雄市茄萣及永安濕地為黑面琵鷺重要度冬棲地，成群黑面琵鷺在濕地上縈繞，以人字形列隊翱翔。（高雄市政府養工處提供）
高雄市茄萣及永安濕地為黑面琵鷺重要度冬棲地，成群黑面琵鷺在濕地上縈繞，以人字形列隊翱翔。（高雄市政府養工處提供）
#曾文生
#興達電廠
#台電
#永安
#高雄市
#許鴻龍
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