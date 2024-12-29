黑面琵鷺T69連9年來台過冬破紀錄「台南女兒」曾中毒獲救

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（中央社記者高華謙台北29日電）有特殊黃臉的黑面琵鷺T69在台南水流媽廟附近中毒獲救後，每年回原處過冬，締造連9年回台江的最久紀錄。曾參與營救的王建智感嘆，T69從「台南女兒」變身育雛的「台江阿嬤」，每年返台就像來看幫忙過牠的老友，也給老友看看。

台江國家公園管理處保育研究科長王建智今天告訴中央社記者，有一批黑面琵鷺2015年在台南市安南區土城水流媽廟附近魚塭，被發現有頸部低垂、翅膀無力以及軟腳等典型的肉毒桿菌中毒現象，他立刻與台南市野鳥學會前總幹事郭東輝等人參與搶救，並送醫照護，最終有6隻黑面琵鷺康復，他們也將黑琵放回水流媽廟附近魚塭野放。

王建智表示，自野放後觀察，其中1隻腳環編號T69的雌鳥每年10月都會固定返回台南水流媽廟附近魚塭度冬棲息，再到台江地區覓食，讓大家嘖嘖稱奇。

王建智說，尤其T69眼部周圍呈黃色，與一般黑琵的「黑面」不同，加上有腳環識別，相當搶眼，T69自此聲名大噪、也被暱稱為「台南女兒」或「台江女兒」，尋找T69已成為他與鳥友長年來的例行公事。

「這麼忠實的黑面琵鷺真的很少」，王建智說，鳥類在外常常遇到落海、受傷或生病等事故，T69算是非常長壽；黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，全球僅近7000隻，台灣就記錄到4100多隻，其中台南2088隻，牠們找到良好棲地後，通常會再「分家」出去尋找覓食場地，以分散風險、趨吉避凶， 因此T69這麼長時間以來都會在台江移動，特別引人注意。

王建智表示，他在台江國家公園服務15年，看著T69從年輕「台南女兒」蛻變為育雛的「台江阿嬤」，就像陪著T69一起成長一樣；對他來說，T69每年回來就像是在守護台江，不僅回來看看幫助過牠的老朋友，也給老友看看。

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台江國家公園管理處透過新聞稿表示，T69會特別喜愛此處魚塭棲息，與管理處持續推動「生態友善棲地營造計畫」有關，近年台江處透過與當地漁民合作，將私人魚塭打造成更適合黑面琵鷺等指標物種覓食的友善棲地。

台江國家公園管理處說，計畫初期，僅有3名漁民參與，面積約10.8公頃，如今已擴展至47名養殖漁民、248.57公頃魚塭加入；其中，台南城西里長嚴文正是最早響應計畫的漁民之一，也是友善棲地推廣重要推手。（編輯：林淑媛）1131229

連9年回台南過冬的黑面琵鷺T69眼部周圍呈黃色，與一般黑琵的「黑面」不同，加上有腳環識別，相當搶眼，因此被暱稱為「台南女兒」。（台江國家公園管理處提供）中央社記者高華謙傳真 113年12月29日

有著特殊黃臉的黑面琵鷺T69於2015年在台南水流媽廟附近魚塭中毒康復後，每年回到原處過冬，今年10月14日也被鳥友捕捉到在水流媽廟旁的友善棲地魚塭出沒。（台南鳥會前總幹事郭東輝提供）中央社記者高華謙傳真 113年12月29日