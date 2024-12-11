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台南黑琵保育季 攝影暨鋁罐藝術展介紹豐富生態

2024/12/11 13:17
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市黑面琵鷺保育季活動邀請生態攝影家與藝術家創作，將於15日起在七股區舉辦「黑白與彩色攝影展暨鋁罐黑琵藝術展」，以黑面琵鷺為主題介紹台南豐富自然生態。

「黑白與彩色攝影展暨鋁罐黑琵藝術展」將於15日起至明年5月底，在農業部生物多樣性研究所黑面琵鷺生態展示館展出，今天舉辦展前宣傳記者會。

台南市黑面琵鷺保育季執行單位、台南市生態保育學會理事長邱仁武致詞表示，此次展覽分別邀請生態攝影家李進裕、藝術家李家琦帶來多件創作，邀請各地民眾到台南觀賞文創作品，並體驗生態旅遊，除了觀賞黑琵和過冬候鳥，也一起關心黑面琵鷺保育行動。

李進裕表示，「黑白」與「彩色」分別代表黑面琵鷺及環頸雉，透過攝影作品帶民眾觀賞黑面琵鷺大方在淺水域施展獨門覓食本領，以及田裡的環頸雉不常飛，一般看到牠飛，大致是公鳥相互追逐驅趕等鳥類有趣行為。

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他說，國內賞鳥及研究鳥類生態風氣漸盛，台南擁有豐富自然生態，透過相機捕捉鳥姿百態與自然生態之美，希望激發觀賞者對大自然的關愛，培養對自然萬物的尊重。

李家琦指出，黑面琵鷺鋁罐創作有平面及立體，以鋁罐罐底、拉環及鋁罐製作，不同材料可展現不同姿態造型，創作空間多采多姿，如採魁儡方式製作魁儡黑琵、加個時鐘的時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等，讓觀賞者體驗「琦幻之鋁」。（編輯：陳政偉）1131211

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