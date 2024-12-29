別讓寒士過年挨餓 人安募捐僅達4成號召愛心送暖

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）過年是家戶團圓日，清寒家庭卻是泡麵果腹，街友可能餓到蜷縮牆角。人安基金會為讓寒士能溫暖過年，募集年禮及應急紅包，今年捐款卻不如預期，募捐僅達4成，盼各界雪中送炭。

天氣急凍猝死率增加，人安基金會近日透過新聞稿提到，當氣溫驟降，對寒士無疑是嚴峻的生活考驗，家境清貧的單媽、孩子、老窮，以及露宿街頭的街友，難以抵抗冷冽寒風。

人安基金會表示，往年這段時間都是捐款旺季，今年卻冷冷清清，讓平安站長心急地與時間賽跑，一面趕著募集經費、禦寒衣物、暖暖包、睡袋，還要加強夜訪，發放保暖物資給需要的寒士，在平安站點亮「防寒燈」，開放年老體弱街友夜宿，啟動防寒機制，守護每名寒士過冬。

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人安基金會連續35年籌辦「寒士吃飽30」送禮到家活動，預計在民國114年1月13日至24日，將年禮、應急紅包，送至清寒單媽、學子、老窮、街友等寒士手中，目前經費僅達4成，每份年禮新台幣800元、應急紅包600元，盼民眾支持，讓寒士不再冰冷過年。

人安基金會呼籲各界雪中送炭，新年種善福田，助寒士過好年。同步提供線上支持（https://reurl.cc/Eg6enm）與愛心專線為（02）2836-1600分機293吃飽小組；劃撥帳號是19695227，戶名為人安基金會，可備註吃飽小組。（編輯：張雅淨）1131229