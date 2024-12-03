冷氣團來襲 北市府與陽管處設擎天崗水牛過冬方案

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市動保處今天表示，因應冷氣團將來襲，與陽明山國家公園管理處協力幫助擎天崗20幾隻水牛過冬方案，如在冬季庇護站補充草料。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，水牛是不耐熱也不耐寒的動物，因陽明山受冬季日照減少，影響植被生長，長時間呈枯黃缺乏養分，若加上氣溫驟降，可能讓水牛因氣溫過冷或得肺炎死亡，為避免擎天崗水牛群因低溫及營養不良產生傷亡，與陽管處規劃水牛過冬方案。

動保處表示，陽管處去年11月已在擎天崗舊牛棚設置營養補給點，定期提供乾牧草、精料與鹽磚等過冬物資，讓水牛群於冬季植被變化導致營養稀缺的狀態，可從庇護站攝取所需營養。

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此外，陽管處也透過牛棚內監視器，持續觀察水牛使用庇護站情形，及時補充過冬物資，並觀察水牛健康，若發現水牛虛弱等健康問題，會依水牛健檢醫療數據及獸醫師建議，進行人道救援措施。

動保處指出，陽管處為避免人牛衝突，已於擎天崗遊客最多地點設置護欄，相鄰步道也有告示牌、避牛樁。野化水牛體型大、力量強，民眾遇水牛切勿接近，以免遭攻擊受傷，如發現水牛行為或健康異常，可即時通知陽管處協助處理。（編輯：方沛清）1131203