台南黑面琵鷺賞鳥季到 台灣好行公車增開延駛路線

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）2024年台南400系列活動接近尾聲，台灣好行公車99安平台江線今年首度搭配黑面琵鷺賞鳥季增開延駛路線，遊程結合賞鳥及安平地區散步行程，民眾可把握機會安排台南美食行旅。

台南市政府觀光旅遊局長林國華告訴中央社記者，台灣好行99安平台江線今年度搭配黑面琵鷺來台度冬季節，從11月9日至明年4月6日增開延駛路線，帶遊客前往黑面琵鷺賞鳥亭，一睹嬌客黑面琵鷺風采，搭配附近七股區海鮮美食餐廳，品嘗在地海鮮美味。

林國華表示，每年黑面琵鷺賞鳥季節都會吸引許多遊客到台南朝聖，黑面琵鷺大約10月抵台，一直待到隔年4月左右。由於黑面琵鷺是白天休息、晚間覓食，約下午4、5時左右開始活動玩耍，遊客可在賞鳥亭透過望遠鏡觀察，幸運的話可看到黑面琵鷺振趐飛翔英姿。

林國華說，遊客搭乘台灣好行99安平台江線，還能順遊台江國家公園濕地、四草生態文化園區體驗台版亞馬遜、鹿耳門橋體驗虱目魚文化、七股鹽山等附近景點。

林國華指出，參加主題系列遊程遊客，可由導遊深度解說了解有關台南400年的故事，再加上到七股賞黑面琵鷺，搭配在地美食，行程兼具旅遊與教育推廣，提供家長與孩子共學機會。

台南市觀光旅遊局提供資料指出，今年度主題系列遊程即將進入尾聲，對行程有興趣民眾可把握機會，選購主題套票經濟又實惠。（編輯：張雅淨）1131209