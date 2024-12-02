本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

美食博覽黃偉哲抽出頭獎電動車 台南400辦桌3日開訂

2024/12/2 18:25（12/2 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「台南400城市食力觀光美食博覽會」2日下午進行壓軸抽獎活動，由台南市長黃偉哲（前）把頭獎國產純電動休旅車開入會場，並抽出得主。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月2日
「台南400城市食力觀光美食博覽會」2日下午進行壓軸抽獎活動，由台南市長黃偉哲（前）把頭獎國產純電動休旅車開入會場，並抽出得主。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市府舉辦「台南400城市食力觀光美食博覽會」，以國產純電動休旅車為抽獎頭獎；市長黃偉哲今天抽出得主，並宣傳29日登場的「台南400宴」，席開400桌，明天開放預訂。

「台南400城市食力觀光美食博覽會」11月29日至今天在大台南會展中心登場，市府推出消費滿新台幣500元可獲抽獎機會1次活動，頭獎為納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7一輛，下午進行壓軸抽獎活動，由黃偉哲親自將車輛開入活動現場，並抽出幸運得主。

活動同時安排台南400城市食力系列活動「台南400宴」行銷記者會，宣傳將於29日在大台南會展中心舉辦的美食饗宴活動。

黃偉哲致詞表示，台南400宴邀請四大總舖師聯手打造專屬菜色，除將重現多道經典招牌菜，更將結合台南在地特色食材研發新料理，讓民眾體驗經典台菜、精緻辦桌美味享受，選在2024年尾聲辦理，也象徵台南400匯聚圓滿，用美味佳餚一起展開下一個台南400。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲強調，台南400宴桌桌都有3萬元價值、2萬元行情，卻只要1萬2000元價格就可品嘗到，真的非常超值，保證好吃到想要打包。

台南市府觀光旅遊局長林國華表示，「台南400城市食力-400宴」將席開400桌，採線上預約報名，額滿截止，每桌收費1萬2000元，共有10道佳餚，道道都是台南特色美味，預計明天中午12時開放報名，民眾可至ibon網路售票系統或全台7-11門市ibon機台報名。（編輯：陳仁華）1131202

#大台南會展中心
#林國華
#黃偉哲
#台南市
黃偉哲
黃偉哲示範製作柳橙糖葫蘆 向新竹消費者推台南農產台南築角計畫點亮12社區 盼使城鄉發展更均衡
林國華
台南辦旅館認證培訓 盼促進綠色旅遊發展台南新營甜蜜節23日登場 呼應台南糖業史
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：