台南築角計畫點亮12社區 盼使城鄉發展更均衡

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府今天在民治市政中心辦理「第14屆台南築角創意營造計畫成果發表會暨頒獎典禮」，台南市長黃偉哲表揚12組投入社區營造獲獎團隊，盼透過社造使城鄉發展更均衡。

黃偉哲致詞表示，從前任台南市長賴清德開始到目前，台南築角創意營造計畫已舉辦14屆，這項政策讓社區營造更美好，將過去閒置或雜草叢生地方找出來，透過社區團體、工作室及青年，讓農村逐漸再造，獲得更好發展。

黃偉哲指出，台南積極平衡都市和農村發展，也是全國農村再造最多縣市之一，感謝大家一起努力，讓台南築角發光發熱，期盼未來更多社區能得到改造、獲得好發展，均衡城鄉距離。

台南市政府都市發展局長徐中強表示，台南築角今年吸引來自全台各地多所校大專院校共250多名青年學子參與，表現多元亮眼，社區團體也踴躍參與，包括左鎮左中、左鎮公舘、玉井竹圍、新營姑爺、新營新東、後壁菁豐、後壁嘉田、鹽水後宅、台灣原心在地生活協會等。

他說，進階型駐村計畫則有後壁崁頂、後壁新東、山頂那間文史發展工作室等，共計今年12處營造點，處處表現出溫暖人心成果。

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台南市都發局提供資料指出，台南築角是啟動型營造計畫，希望社區擁有好使用空間，也讓學生有嘗試與實踐機會，除了有動腦的設計力創新展現，也有動手的執行力實務實踐，呈現台南各鄉鎮、區域多元及多樣人文故事與背景。

都發局說明，台南築角14年以來，藉著青年與社區合作，已培訓出不少優秀也願意回到地方深耕人才，越來越多年輕人願意對農村再造投入心力，透過市府挹注資源，讓學子們能夠體會台南築角計畫價值，也得到越來越多學校與社區支持。（編輯：李淑華）1131201