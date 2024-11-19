台南新營甜蜜節23日登場 呼應台南糖業史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市政府23日起連續兩週末在新營區辦「2024新營甜蜜節」，以親子週與寵物週為主題，呼應過去台南為糖廠集中地發展歷史，希望成為永續性活動。

台南市長黃偉哲今天在民治市政中心舉行的宣傳記者會表示，台南被稱為「全糖城市」，2020年首辦「新營甜蜜節」，希望讓小朋友高興，串連世代間共同記憶。

他說，新營是台灣糖業股份有限公司新營總廠所在地，台南糖廠最多，從後壁區、鹽水區一直到麻豆區、佳里區、玉井區、仁德區、永康區及善化區等，曾有8、9個糖廠聚集台南。過去嘉南平原種很多甘蔗用於製糖，有很多甜蜜回憶。

黃偉哲表示，「新營甜蜜節」活動豐富，希望民眾帶小朋友、毛小孩踴躍參與，期許呼應過去台南作為糖廠集中地歷史，成為永續性活動。

台南市政府觀光旅遊局長林國華表示，23日到24日親子週「草地嬉遊記」，30日到12月1日寵物週「寵叢奇遇記」，舉辦藝文表演、創意活動、闖關體驗及特色主題市集。

林國華說，活動期間民眾可順道前往新營鐵道文化園區，搭乘懷舊觀光「五分車」，或參觀長勝營區綠色隧道、天鵝湖或新營美術園區等，品嚐在地美食。（編輯：李明宗）1131119