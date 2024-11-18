新加坡新台灣館開張 黃偉哲助廠商行銷台南

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）新加坡「新台灣館」16日開幕，成為結合實體與線上直播功能的台灣產品銷售平台，多家台南廠商推出產品販售。台南市長黃偉哲昨天前往了解上架情形，盼提升台南產品國際價值。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，新台灣館成立為台灣品牌提供嶄新國際曝光機會，也讓台南優質商品走出國門，尤其台南一年四季皆有豐富多元的美味產品，可介紹給新加坡消費者，而且「台南出品」4字絕對掛有品質保障。

黃偉哲表示，相信透過直播與新台灣館平台力量，能讓更多人愛上台南風味與特色，進一步提升台南品牌國際價值，創造更多經濟效益。

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黃偉哲指出，新台灣館不只販售台南好物，還陳列許多關於台南觀光與文創商品資訊，不僅能選購台南產品，還能進一步認識台南文化，對增進台南與新加坡友好互動大有助益。

台南市政府提供資料指出，這次的新台灣館開幕活動中，特別由台南周氏蝦捲大廚現場示範經典蝦捲與擔仔麵，同時介紹瓜瓜園美味地瓜零食，並展示多款台南精選產品，展現台南農業創新與生活之美，現貨和預購銷售都創佳績。（編輯：張雅淨）1131118