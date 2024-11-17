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台南城市音樂節移師水交社 邀遊客探訪周邊景點

2024/11/17 17:38（11/17 18:31 更新）
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2024台南城市音樂節移師水交社文化園區舉辦，17日進行第2天演出，吸引大批民眾到場共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月17日
2024台南城市音樂節移師水交社文化園區舉辦，17日進行第2天演出，吸引大批民眾到場共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年11月17日
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）2024台南城市音樂節移師水交社文化園區舉辦，今天進入第2天演出，表演團體從下午3時起接力登場，吸引不少樂迷到場，市府並邀民眾探訪園區周邊景點、秘境。

台南城市音樂節第2天演出下午登場，由療癒創作雙人組合南西肯恩、台南在地日系搖滾樂團Mikan Hayash i、台灣客家獨立音樂創作歌手黃宇寒、台南在地嘻哈饒舌冠軍歌手阿跨面、金屬樂團謎路人帶來表演。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南是藝術之都、文化古都，台南城市音樂節今年邁入第8年，這兩天在水交社文化園區帶來不同音樂樣貌表演，適逢今年台南400，城市音樂節也以多元音樂型態呈現，除了音樂節以外，水交社周邊還有一些景點、秘境，民眾可以順道前往探訪。

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黃偉哲指出，今年台南城市音樂節首次移師水交社文化園區舉辦，吸引許多樂迷專程造訪，也提醒參加民眾，2024台南購物節已開跑，活動將持續至明年2月，民眾只要在台南花費新台幣50元消費，即可參加抽獎，有機會贏得百萬名車、鑽戒等大獎。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，年底前還有新營甜蜜節、台南400城市食力-觀光美食博覽會、台南踩街嘉年華、2024台南耶誕燈節系列活動、台南400宴，以及「2025台南市耶誕跨年系列活動」等活動將陸續展開，民眾可依相關資訊安排遊程到台南旅遊消費。（編輯：李淑華）1131117

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