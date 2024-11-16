「台南沙崙漫遊」導覽App 探索智慧科學城全貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）沙崙智慧綠能科學城蓬勃發展，台南市政府今天宣布推出「台南沙崙漫遊」科學城專用導覽App，導入AR擴增實境技術，讓參訪者透過人景互動探索科學城全貌。

南市府經濟發展局今天指出，台南市歸仁區沙崙智慧綠能科學城專用導覽App「台南沙崙漫遊」，透過App的AR技術，讓人利用智慧手機結合真實科學城場景與虛擬資訊，享受即時生動內容展示，輕鬆了解設施詳細用途。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市長黃偉哲表示，沙崙智慧綠能科學城是台南市邁向智慧城市重要基地，聚集綠能、資安、智慧製造等領域多項先進技術，致力推動科技產業升級和低碳永續發展。「台南沙崙漫遊」App則打開一扇深入智慧科學城窗口，看到智慧科技、綠色能源及產業創新。

經濟發展局長林榮川說，傳統園區導覽往往依賴靜態資訊牌、地圖或解說員講解，「台南沙崙漫遊」App顛覆這種模式，讓人見證這座綠能與智慧科學城未來發展。（編輯：謝雅竹）1131116