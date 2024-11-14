本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 地方

黃偉哲會見日本參訪團 盼促成雙邊教育旅行交流

2024/11/14 18:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市長黃偉哲今天下午先後與日本滋賀縣議員河村浩史、鹿兒島縣阿久根市市長西平良將帶領的參訪團會面，盼透過大台南國際旅展推介，雙方建立更密切教育旅行等交流管道。

台南市政府提供資料指出，台南市與滋賀縣締盟為友誼市在2023年滿10週年，雙方在去年11月簽訂自行車觀光交流協定，黃偉哲也於去年12月前往滋賀縣參訪，此次由河村浩史帶領參訪團，來台參加大台南國際旅展開幕式。

黃偉哲與河村浩史會面時致詞表示，在台南400這一年，滋賀縣除了參與台灣燈會開幕、古都馬拉松外，緊接著月底即將舉辦的台南400馬拉松，也有滋賀縣選手報名，顯示雙方互動緊密，也感謝滋賀縣每年在大台南國際旅展共襄盛舉，希望透過旅展推介，能有機會促成雙邊教育旅行等交流。

台南市政府指出，鹿兒島縣阿久根市在2018年與台南市善化區結為姊妹市，此次由市長西平良將率當地多所中學師生來訪，除了拜會善化區公所外，也與國立善化高中師生進行交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲向阿久根市參訪團表示，區公所積極推動國際交流，台日年輕世代透過教育交流增進友好，並以各種互動扎根到日常生活中。

黃偉哲表示，樂見台日城市間能持續推動多元面向跨國交流，無論是台南市與滋賀縣的觀光、自行車和體育、教學旅行交流，或是善化區與阿久根市的姊妹市教育交流，不僅能實踐台南從大航海時代以來努力與世界交陪目標，也可增進國際友好情誼。（編輯：吳協昌）1131114

黃偉哲
台南11/17辦動保市集 黃偉哲盼多關注浪浪認養財劃法修正 黃偉哲盼台南市民未來參與中央意見表達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：