黃偉哲會見日本參訪團 盼促成雙邊教育旅行交流

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市長黃偉哲今天下午先後與日本滋賀縣議員河村浩史、鹿兒島縣阿久根市市長西平良將帶領的參訪團會面，盼透過大台南國際旅展推介，雙方建立更密切教育旅行等交流管道。

台南市政府提供資料指出，台南市與滋賀縣締盟為友誼市在2023年滿10週年，雙方在去年11月簽訂自行車觀光交流協定，黃偉哲也於去年12月前往滋賀縣參訪，此次由河村浩史帶領參訪團，來台參加大台南國際旅展開幕式。

黃偉哲與河村浩史會面時致詞表示，在台南400這一年，滋賀縣除了參與台灣燈會開幕、古都馬拉松外，緊接著月底即將舉辦的台南400馬拉松，也有滋賀縣選手報名，顯示雙方互動緊密，也感謝滋賀縣每年在大台南國際旅展共襄盛舉，希望透過旅展推介，能有機會促成雙邊教育旅行等交流。

台南市政府指出，鹿兒島縣阿久根市在2018年與台南市善化區結為姊妹市，此次由市長西平良將率當地多所中學師生來訪，除了拜會善化區公所外，也與國立善化高中師生進行交流。

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黃偉哲向阿久根市參訪團表示，區公所積極推動國際交流，台日年輕世代透過教育交流增進友好，並以各種互動扎根到日常生活中。

黃偉哲表示，樂見台日城市間能持續推動多元面向跨國交流，無論是台南市與滋賀縣的觀光、自行車和體育、教學旅行交流，或是善化區與阿久根市的姊妹市教育交流，不僅能實踐台南從大航海時代以來努力與世界交陪目標，也可增進國際友好情誼。（編輯：吳協昌）1131114