流浪犬侵入台南黃金海岸馬場 動保處趕往圍捕

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市南區黃金海岸周邊馬場近日遭流浪犬侵入攻擊，造成馬兒死傷，更有馬兒死後被啃食，台南市動物防疫保護處已趕往捕捉，但暫無所獲。

中國國民黨籍台南市議員蔡淑惠、蔡育輝與李中岑今天在台南市議會播影片，指1群流浪犬侵入攻擊黃金海岸周邊馬場，造成2頭迷你馬及1頭賽馬死亡，還有2頭迷你馬及1頭賽馬被咬傷，死亡馬兒更遭啃食，餵食流浪犬者卻放話不准台南市政府捕捉，市府應祭鐵腕處理。

台南市長黃偉哲表示，流浪犬零撲殺後續處理問題重要又急迫，希望市府在偏遠地區設流浪動物園區獲支持，讓流浪犬有安養之家。

動保處告訴中央社記者，昨天已派員前往捕捉，且加強馬場和親水公園周遭流浪犬管制，保障公共安全。

動保處說，10月30日獲報南區親水公園馬場遭7隻到9隻流浪犬闖入，當時造成馬場迷你馬1死1傷，這些流浪犬多是剪耳犬（指捕捉後結紮再回置），由愛心人士在親水公園餵養。

動保處勘查目前當地有7隻流浪犬，多是剪耳犬，餵養區在親水公園，非馬場承租範圍，但兩處相通。去年接獲2件通報，捕捉6隻流浪犬，今年截至11月13日接獲1件通報，尚未捕獲。

動保處下午再出動多組人力圍捕，捕捉後將不回置，且勸導愛狗人士停止餵養。（編輯：李明宗）1131115