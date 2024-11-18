台南啟用首處遊蕩犬暫置區 盼改善人犬衝突

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市政府規劃於各行政區覓地建置遊蕩犬暫置區，首處位於仁德區成功里今天揭牌啟用，約1公頃土地可安置200隻左右，將優先收容仁德區捕捉犬隻，盼有助改善人犬衝突。

台南市長黃偉哲在揭牌儀式致詞表示，各地不時傳出人犬衝突事件，引發遊蕩犬處理爭議，市府積極在各行政區尋找適當地點建置遊蕩犬暫置區，但就算是選在很偏僻的地方，還是會有民眾反對，很感謝成功里民支持，加上議會支持預算，成功建置全台首處遊蕩犬友善暫置區。

黃偉哲表示，仁德遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」面積約1公頃，預計可收容200隻左右，未來將以收容仁德區當地犬隻為主，若有足夠量能，再評估收容大新豐區及其他地區犬隻，讓浪浪也能有舒適、安全安置環境。

仁德區成功里長鄭晴而接受媒體聯訪表示，先前協助區公所評估位於台86線快速公路與台1線交流道旁的台糖造林土地，因距離民宅聚落較遠，民眾接受度可能較高，後來在里民群組發起調查，過程中僅2名里民提出質疑，認為為何別處不要的設施，成功里卻要接受。

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鄭晴而說，後來提出意見者也能接受暫置區可協助地方解決遊蕩犬問題，希望此處往後能成為示範區，並增加民眾散步、遛狗空間，經協調取得共識，促成暫置區順利設置。

台南市動物防疫保護處長周志勲表示，暫置區以收容仁德區犬隻為主，捕捉後先進入動物之家評估，選擇適當犬隻移至暫置區安置，並開放認養，未來將持續朝此方向，尋找合適地點規劃設置遊蕩犬暫置區。（編輯：郭諭儒）1131118