黃偉哲示範製作柳橙糖葫蘆 向新竹消費者推台南農產

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府舉辦「台南400厚禮樹巡迴展」到各地行銷台南冬季水果及農產品，今天在新竹大遠百舉行推廣活動，台南市長黃偉哲示範製作「柳橙糖葫蘆」，盼民眾感受台南農產魅力。

黃偉哲在活動現場與台南吉祥物「魚頭君」加入行銷行列，以台南柑橘類果品為主角，搭配台南知名伴手禮品牌赤崁糖，製作「台南柳橙糖葫蘆」，推廣台南柑橘類果品多元吃法。

黃偉哲致詞表示，台南和新竹一樣是高科技城市，同時還出產多項優質農特產品，例如芒果、文旦、芝麻等產量都是全台最高，一年四季有不同美味可選擇，此次獲中央補助，加上新竹遠東百貨提供場地通路資源，由產地直送，讓更多消費者能在百貨買到台南優質農產品。

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他說，台南土壤與氣候條件得天獨厚，孕育出多樣化水果，美味兼具營養價值，不論直接食用，還是製成多元加工品，皆是絕佳選擇。今天在現場買台南好物不用等，每個攤位並提供QRcode讓消費者線上選購。

台南市政府農業局提供資料指出，「台南400厚禮樹巡迴展」後續還有14日在大遠百桃園店、15日大遠百板橋中山店、28日板橋大遠百場次，消費者可就近前往選購，感受台南農特產品的豐饒與熱情。（編輯：李淑華）1131201