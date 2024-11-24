黃偉哲台北行銷秋冬農產 力推台南柳丁與椪柑

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）「台南400厚禮樹巡迴展」結合2024台南秋冬季果品行銷記者會，今天在遠百台北信義A13館舉行，台南市長黃偉哲到場力推當季柑橘類水果及精選農特產品，盼消費者支持台灣農業。

黃偉哲致詞表示，今年適逢「台南400」，整年精彩不斷，年初有台灣燈會、國際蘭展，年中有文創博覽會，還有剛結束的台灣設計展，每場活動都帶給大家耳目一新感受，而台南農產也是一整年精彩不斷，從鳳梨、芒果、文旦到椪柑、洋香瓜，每一項都是台灣精品，一定要介紹給台北消費者。

黃偉哲隨後現場示範將台南當季鮮榨柳丁汁及柑桔醬加入氣泡水，調製成沁涼的柳橙氣泡飲，並與現場民眾分享，他說，目前正值柑橘盛收季節，只要簡單步驟就可在家品嚐台南柳丁、椪柑鮮甜風味。

南市府今天也與遠東百貨公司共同捐贈台南椪柑給財團法人中華民國唐氏症基金會，讓大小朋友都品嚐台南椪柑酸甜好滋味。遠百營運長林彰豊、唐氏症基金會代表林頤丘、農業部農糧署簡任技正賴明陽等人在場見證，為秋冬帶來暖意。

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依台南市農業局提供資料，台南因氣候、土質適合柑橘類農產品生長，出產柑橘作物具果肉肥美，飽滿多汁、香甜馥郁特色，尤其是柳丁、椪柑不論直接品嚐或製作成氣泡飲，能快速補充維他命C。

農業局指出，每年11月至隔年1月是柑橘類水果盛產期，台南六甲、白河、東山、柳營、大內都是重要產區，所種植作物極受消費者喜愛。這次透過遠百銷售通路，一起將台南椪柑、大白柚等秋冬季果品與優質伴手禮介紹給全國民眾，讓消費者選購享受當季美味。（編輯：孫承武）1131124