台南400馬拉松挑戰賽 逾萬人漫遊鄭成功屯墾點

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府今天在大新營地區舉辦「台南400馬拉松挑戰賽」，路線規劃串連早年鄭成功屯墾時期重要地點，賽事獎金總額達新台幣400萬元，吸引超過1萬1000名跑者參加。

台南市長黃偉哲在新營體育場主持起跑鳴笛致詞表示，今年適逢台南400，特別首次在溪北（曾文溪以北）地區舉辦馬拉松挑戰賽，賽道沿線經過鄭成功當年屯墾時期重要地點，讓跑者們在挑戰自我同時，更能深刻感受歷史脈動，體驗台南之美。

他說，沿途並規劃美食補給站為跑者補充體力，希望參加跑者們把握機會，一起感受台南400深厚韻味與體育量能。

台南市政府體育局提供資料指出，這次總計1萬1016名跑者參賽，其中有來自台南市姊妹市、體育友好城市等共375名外籍選手參賽。

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台南市體育局指出，此次賽事路線規劃以鄭成功屯墾時期重要地點「5營」為核心，包括新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營，賽道周邊有新營太子宮、鹽水武廟、八角樓、永成戲院、下營北極殿、糖鐵自行車道、鐵線橋與柳營八翁酪農區等景點，讓跑者感受台南歷史人文薈萃。

台南市體育局指出，此次共分為42.195公里「台南400馬拉松組」、21公里「台南400半程馬拉松組」與5公里「榮光組」，馬拉松組國內組男女冠軍及半程馬拉松組男女冠軍，皆可獲日本山口縣產高質感工藝品及幸福達摩吉祥物，賽事獎金總額達400萬元。（編輯：方沛清）1131124